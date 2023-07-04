Now رابط mauribac.com نتائج كونكور 2023 في موريتانيا موريباك موقع وزارة التهذيب الوطني

تعتبر نتائج كونكور 2023 في موريتانيا موريباك من أكثر الموضوعات التي تصدرت محركات البحث الاجتماعي عبر جوجل، يترقب الطلاب إعلان هذه النتائج بفارغ الصير، فهي مرحلة انتقالية هامة لهم وتؤهلهم للدخول إلى المرحلة الإعدادية، وتم الإعلان من قبل وزارة التهذيب الوطني عن ارتفاع نسبة النجاح خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وأكدت على أنها سوف تكون متاحة عبر موقع الوزارة فقط بمجرد ظهورها واعتماد النتائج، فينبغي على الطلاب متابعته، ولهذا سوف نقدم لكم كافة المعلومات عن هذه النتائج، إلى جانب الخطوات اللازمة للاستعلام عنها.

رابط نتائج كونكور موريتانيا 2023

استعلم عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2023، ينبغي أن ننوه إلى أن تم الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني في بداية الشهر الجاري، وانتهت أيضًا عمليات تصحيح النتائج من قبل لجان وكنترولات التصحيح بسرعة، ويقوم المعلمون والمراجعون حاليا بمراجعة جميع الأوراق لضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل صحيح.، وبعد الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب في جميع المحافظات ستتاح إمكانية تقديم الاعتراضات من قبل وزارة التهذيب الوطني، كما سيتم إعلان جدول اختبارات الدور الثاني للطلاب في وقت لاحق. ويشار إلى أن عدد المترشحين الذين شاركوا في الاختبارات بلغ 47251 شخصًا، وتم توزيع الطلاب على 153 مركزًا امتحانيًا في نواكشوط والعديد من الولايات الأخرى، وبلغت نسبة البنات من بين المترشحين لهذه الشهادة 53.88%.

خطوات الاستعلام عن نتائج كونكور 2023 في موريتانيا موريباك

يمكن للطلاب اتباع خطوات الاستعلام عن لوائح المترشحين لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2023 الآتية للتحقق من نتائجهم عبر موقع وزارة التهذيب الوطني:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التهذيب الوطني .

أو التوجه إلى https://www.mauribac.com/

ابحث عن قسم النتائج أو الإعلانات المتعلقة بالنتائج.

انقر على رابط الاستعلام عن النتائج.

أدخل رقم جلوسك الخاص في المكان المخصص.

اختر مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية لعام 2023.

حدد الولاية التي تتبعها واختر المقاطعة الخاصة بك.

انقر على زر “بحث” للاستعلام عن النتيجة.

ستظهر النتيجة إذا تمت معالجتها، ويمكنك استخراجها والتعرف على درجاتك.

ننصح الطلاب بالاعتماد على الموقع الرسمي للوزارة من أجل لحصول على آخر الأخبار والإعلانات المتعلقة بظهور هذه النتائج، وترشيحات السنة الأولى للتعليم الإعدادي من خلال الموقع الرسمي، ويمكن للطلاب العثور على المعلومات الحديثة حول ظهور النتائج وتحديد الموعد الدقيق لإعلانها، والجدير بالذكر أن لا توجد معلومات دقيقة حول موعد الإعلان عن هذه النتائج.

نتائج كونكور 2023 في نواكشوط

يمكنك عزيزي الطالب استخراج نتائج الكونكور من خلال موقع موريباك التابع لوزاره التهذيب الوطني حيث انها تسعى الى التسهيل على جميع الطلاب وحصولهم على كافه النتائج بشكل الكتروني والتعرف على موقفهم من القبول في السنه الاولى الاعداديه العام المقبل.