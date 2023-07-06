رابـــط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 بصفة عقد “رجال/ نساء” moi.jobs.iq شروط التقديم والمستندات 

استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023، شهدت الاونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين عقب اعلان وزارة الداخلية العراقية بالساعات الماضية عن توفير عملية التسجيل في وزارة الداخلية بوظائف واتاحة رابط للقيام بعملية التسجيل من خلال موقع مديرية التطوع التابعة لوزارة الداخلية العراقية، ويقوم الراغبين بعملية التسجيل الخاص من خلال أستمارة التطوع الإلكترونية للعمل بالوزارة بعقد، والجميع يعمل .

استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023

الشروط التي اقرتها الوزارة في ان يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية ولا يزيد عمره عن خمسة وثلاثون عاما بالاضافه الي ضرورة تمتعه بالسمعه الطيبه وحسن السير والسلوك حيث لا يقبل من لديهم اي قضايا ميدانيه او جنائية واخيرا يجب ان يكون المتقدم يمتلك قوة جسدية ويتمتع باللياقة البدنية .

رابط التسجيل في التطوع بصفة عقد

الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التطوع moi.jobs.iq.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة من “الاسم/ أسم الأم/ الجنس/ أسم المحافظة/ الحالة الاجتماعية/ تاريخ الميلاد للمتقدم/ وكافة البيانات الأخرى المطلوبة في الاستمارة.

رفع المستندات المطلوبة للتقديم.

مراجعة البيانات للتأكد من صحتها ثم إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب للمراجعة من خلاله.

ما هي شروط التطوع بصفة عقد بوزارة الداخلية؟

يشترط على المتقدم/ة أن يكون عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين. يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق أن أدين في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم دراسات متوسطة أو دبلوم. السن يجب أن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام وقت التسجيل. التمتع بالصحة العامة الجيدة ولا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة. اجتياز كافة مراحل التقديم والمقابلات الشخصية المطلوبة للقبول.