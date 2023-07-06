رابـــط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 بصفة عقد “رجال/ نساء” moi.jobs.iq شروط التقديم والمستندات
التسجيل في استمارة شرطة وزارة الداخلية العراقية
استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023، شهدت الاونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين عقب اعلان وزارة الداخلية العراقية بالساعات الماضية عن توفير عملية التسجيل في وزارة الداخلية بوظائف واتاحة رابط للقيام بعملية التسجيل من خلال موقع مديرية التطوع التابعة لوزارة الداخلية العراقية، ويقوم الراغبين بعملية التسجيل الخاص من خلال أستمارة التطوع الإلكترونية للعمل بالوزارة بعقد، والجميع يعمل .
استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023
الشروط التي اقرتها الوزارة في ان يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية ولا يزيد عمره عن خمسة وثلاثون عاما بالاضافه الي ضرورة تمتعه بالسمعه الطيبه وحسن السير والسلوك حيث لا يقبل من لديهم اي قضايا ميدانيه او جنائية واخيرا يجب ان يكون المتقدم يمتلك قوة جسدية ويتمتع باللياقة البدنية .
رابط التسجيل في التطوع بصفة عقد
- الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التطوع moi.jobs.iq.
- تسجيل جميع البيانات المطلوبة من “الاسم/ أسم الأم/ الجنس/ أسم المحافظة/ الحالة الاجتماعية/ تاريخ الميلاد للمتقدم/ وكافة البيانات الأخرى المطلوبة في الاستمارة.
- رفع المستندات المطلوبة للتقديم.
- مراجعة البيانات للتأكد من صحتها ثم إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب للمراجعة من خلاله.
ما هي شروط التطوع بصفة عقد بوزارة الداخلية؟
- يشترط على المتقدم/ة أن يكون عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين.
- يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق أن أدين في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم دراسات متوسطة أو دبلوم.
- السن يجب أن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام وقت التسجيل.
- التمتع بالصحة العامة الجيدة ولا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة.
- اجتياز كافة مراحل التقديم والمقابلات الشخصية المطلوبة للقبول.
موعد فتح رابط مديرية التطوع العراقية moi.jov.iq.
حددت الداخلية العراقية أن الرابط سيتم فتحه بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2023/07/04، ويستمر متاحة للجميع حتى يوم الجمعة القادم الموافق 2023/07/07، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الشرطة الاتحادية
- البطاقة الوطنية الموحدة وتكون سارية المفعول حصراً للمتقدم والوالدين من أصل + 4 صور.
- أصل شهادة المؤهل الدراسي وتكون مصدقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم+ 4 نسخ منها.
- مستمسكات الأب والأم وبطاقة السكن من أصل + 4 صور.
- على الراغبين في التسجيل من الجنسين من أهل الشهداء تقديم ما يؤكد ذالك من مؤسسة الشهداء على أن يكون المتقدم قريب من الدرجة الأولى.
- إرفاق 10 صور شخصية حديثة للراغبين في التقديم.
- المتقدمين من فئات ” أبناء الضباط المستمرين في الخدمة/ أبناء الضباط المتقاعدين/ أبناء المنتسبين والأقليات” تقديم مال يثبت ذالك.
علي الجميع اتباع الخطوات التالية للقيام بعملية التسجيل في وظائف وزارة الداخلية العراقية بدون اي مشاكل من خلال الرابط الذي ستجدونة متوفر بالمقال .