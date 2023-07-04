Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الاعدادية| نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم الجلوس طربلس وجميع المحافظات عبر وزارة التربية والتعليم

سوف تكشف وزارة التعليم الليبية قريبًا عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا لعام 2023 في مدينة طرابلس، توشك عمليات التصحيح على الانتهاء في جميع أنحاء البلاد وفقًا للإعلان الرسمي. سبق لمدير مكتب الإعلام في ليبيا أن أعلن أنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة اكتمال مرحلة التعليم الأساسي لعام 2023 بعد، ولكنها ستكون متاحة في الساعات القليلة القادمة. تقدر عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للاختبارات بحوالي 188,060 شخصًا، وتم تأجيل الإعلان من قبل لضمان الترتيب الجيد قبل عرض النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

في الوقت الحالي، يتم الانتهاء من عملية الفرز قريبًا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا لعام 2023 في مدينة طرابلس، تتم هذه العملية عبر ثلاث مراحل مهمة، تبدأ الأولى بعملية العد والفرز.

حيث يتم فرز وتصنيف الأوراق. في المرحلة التالية، يتم التحقق من صحة أوراق الطلاب، ومن ثم يتم مسحها ضوئيًا، وأخيرًا، يتم جمع الدرجات النهائية لتلك الشهادة، وتشمل هذه العملية كل من الامتحانات المدرسية والامتحانات الخاصة بالدور الأول.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا عبر وزارة التربية

تعلن وزارة التربية الليبية قريبًا عن نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2023 في مدينة طرابلس، تجرى حاليًا عمليات الفرز التي ستنتهي قريبًا، تتكون هذه العمليات من ثلاث مراحل، حيث يتم في الأولى عد وفرز الأوراق، ثم يتم التحقق من صحة أوراق الطلاب ومن ثم مسحها ضوئيًا. تأتي في المرحلة الأخيرة جمع الدرجات النهائية، وتشمل الامتحانات المدرسية وامتحانات الدور الأول. للاطلاع على نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي لعام 2023، يتم اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الليبية على الإنترنت. ابحث عن خيار “نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 طرابلس”. ادخل رقم القيد الخاص بك. انتظر لبضع لحظات حتى يتم عرض النتيجة.

بهذه الطريقة، ستتمكن من الحصول على نتيجتك بسهولة وبسرعة.