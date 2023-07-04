اليوم السابع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني وزارة التربية والتعليم

تزايد التساؤل عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن قرب ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة، وننصح الطلاب بمتابعة الإعلانات الرسمية للوزارة حيث ستتم نشر النتائج على موقع بوابة التعليم الفني عند صدورها، ونتمنى لجميع الطلاب حظًا موفقًا ونجاحًا، ولهذا سوف نوضح عبر السطور التالية كيفية الحصول عليها، إلى جانب ذكر كافة التفاصيل عنها.

استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يتم الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد النتائج رسميًا بواسطة وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، وبعدها سيتم الإعلان عنها للجمهور، الى جانب ذلك أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ستستأنف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لأعضاء لجان ومراكز التصحيح، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها خلال الأسبوع الجاري، بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم

وبعد أن تناولنا كافة التفاصيل عن نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 وجميع التخصصات الصناعي والزراعي والفندقي، نتطرق إلى خطوات الاستعلام عنها من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى بوابة التعليم الفني .

أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

النقر على الاستعلام عن النتائج.

كتابة رقم الجلوس في الحقل المخصص له.

النقر على عرض النتيجة.

ومن ثم سوف تبدو أمامك بيان بدرجات الطالب بشكل مفصل، وبالإضافة إلى نسبة النجاح التي حصل عليها .

ويجدر بنا الإشارة إلى أن يوم الأحد الماضي تم الإعلان عن نتائج امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي حيث بلغت نسبة النجاح 96.2%، وتم تسجيل إجمالي عدد 967 طالبًا وطالبة لهذا الامتحان في هذا العام الحالي، وحضر الامتحان 959 طالبًا وطالبة، ومن بين الحاضرين، نجح 923 طالبًا وطالبة في الامتحان، وتعد هذه النتيجة إنجازًا مهمًا للطلاب الذين يعانون من صعوبات في السمع، وتعكس التفاني والجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين والمسؤولين في مجال التعليم لدعم وتمكين هذه الفئة من الطلاب.