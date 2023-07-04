رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد moe.gov.ly

ظهرت نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا الدور الاول 2023 ، تتصدر هذه العبارة محرك البحث الشهير جوجل ، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 في ليبيا، برقم القيد، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly، خلال دقائق قليلة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في جميع المحافظات. وسيتم الإعلان عن النتائج من خلال مؤتمر صحفي يعقد في مركز الامتحانات الوطني بقرقاش، و يرجى متابعتنا للحصول على الرابط الذي سيتم الإعلان به عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023.

نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا الدور الاول 2023 وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية ، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الليبية للعام الدراسي 2023 من قبل وزير التربية والتعليم الليبي، السيد الدكتور موس ، و الكشف عن معدل النجاح الإجمالي وأسماء الطلاب الأوائل خلال الساعات القادمة وذلك لتكريمهم ، كما تم تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني للطلبة الذين لم يكملوا المرحلة الأولى قبل 9 يوليو. ويمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية في ليبيا الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط المباشر الذي نستعرضه معكم في السطور التالية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الليبية لاستخراج نتائج الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية لليبيا 2023 عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly واتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى نتيجة شهادة ليبيا 2023 على الموقع الإلكتروني للوزارة. http://moe.gov.ly

2. إدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، مثل اسمه ورقم المقعد ورقم التسجيل.

3. الضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

4. ستظهر درجات الطالب لجميع المواد.

ننصحك بالتأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على عرض النتيجة.