مفعل Pdf mlazemna رابط ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري التربية العراقية

ينتظر عدد كبير من طلاب وطالبات نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري في العراق بفارغ الصبر، وأكدت الوزراة على الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل جميع الدرجات للطلاب، ومن المقرر رفع النتائج على الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العراقية، وستظهر النتائج لكل محافظة على حدة بمجرد الانتهاء من عملية رصد الدرجات، ومن المتوقع أن تكون جميع النتائج متاحة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ولهذا سوف نستعرض المزيد من المعلومات عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

حرصت الوزارة على استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا الدور الاول في موعدها المحدد، ووفقًا للإعلان الرسمي من وزارة التربية العراقية، وتم ملاحظة زيادة في معدلات النجاح لهذا العام بناءً على عملية التصحيح التي تمت حتى الآن، والجدير بالذكر أن نسب النجاح للمواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتصل إلى 85%، وفي المقابل، شهدت المواد الأخرى مثل التربية الفنية والتربية الرياضية نسبة نجاح تصل إلى 95%، ويرجع ذلك إلى اتخاذ إجراءات لتقليل مستوى الأسئلة لتناسب مستوى الطلاب في المرحلة المتوسطة.

طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

يستطيع الطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة الثانية من خلال اتباع عدد من الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو الذهاب إلى https://results.mlazemna.com/rr23t/.

ابحث عن قسم النتائج في الموقع

اختر القسم الدراسي المناسب، مثل الصف الثالث المتوسط.

حدد العام الدراسي الذي تود الاطلاع على نتائجه.

حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على زر البحث أو الدخول.

ستظهر النتيجة للطالب في الفصل الدراسي الحالي.

حرصت الوزارة على تشكيل لجان تصحيح تتميز بالدقة لإعطاء الطلاب حقوقهم، بالإضافة إلى توفير فريق من المراجعين لرصد الدرجات بحرص شديد حرصا على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني.

وزاره التربيه العراقيه نتائج الثالث متوسط

يمكنكم الان اتمام عمليه الاستعلام من خلال المنزل عن نتائج الصف الثالث المتوسط وذلك من خلال موقع نتائجنا حيث ان عدد كبير من الطلبه والطالبات يبحثون عن الرابط الخاص باستخراج النتيجه وهو الامر الذي يتم بشكل الكتروني بدون اي صعوبات حيث حرصت الوزاره على توفير الوقت والجهد على جميع الطلاب.

مساعد موقع الوزاره الرسمي حصول كل الطلاب على النتائج الخاصه بهم وذلك من خلال المنزل في خلال هذا الاسبوع الجاري حيث تظهر كل المحافظه على حده بعدها اعتمادها مباشره من قبل المحافظ.