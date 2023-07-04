هي دي الاخبار ولا بلاش.. دعم اضافي على بطاقة التموين لهذه الفئة

دعم اضافي على بطاقة التموين، في تصريح له أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف الدعم الاستثنائي لجميع الأسر الأولى بالرعاية على جميع بطاقات التموينية بداية من شهر يوليو، وأوضح أنه سيتم مناقشة هذا الأمر في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لاستكمال النقاش حول إمكانية تمديد صرف الدعم أو اتخاذ إجراءات أخرى، وتقدر قيمة الدعم المقدم ما بين 100 و300 جنيه لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم.

موعد وقف صرف دعم اضافي على بطاقة التموين

في مكالمة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة قد اتخذت قرارًا بتحديد موعد انتهاء صرف دعم اضافي على بطاقة التموين في يونيو 2023.

وأشار إلى أن قرار تمديد الدعم الاستثنائي يعود لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزير التموين ويرتبط بظروف اقتصادية محددة، وأوضح أنه إذا تم صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد الدعم، سيتم تنفيذه على الفور، أما إذا لم يصدر قرار، فسيتم انتهاء الدعم بنهاية شهر يونيو.

تم اتخاذ قرار بإلغاء الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مواطن الذين يمتلكون 8 ملايين بطاقة تموين ابتداءً من شهر يوليو 2023، ولا تتوفر للحكومة قرارات بتمديد صرف هذا الدعم للمواطنين.

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طلب تظلم لوقف الدعم الاستثنائي

توجّهت مكاتب التموين خلال الأيام الماضية بإعلان استقبال طلبات التظلم للحصول على الدعم الاستثنائي المقدم من الوزارة، أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنّ أصحاب البطاقات الذين لم يتلقوا الدعم الاستثنائي للتموين يمكنهم مراجعة هذه المكاتب مباشرةً لتقديم المستندات المطلوبة لتقديم طلب التظلم لوقف دعم اضافي على بطاقة التموين، وبعد ذلك سيقوم الفريق العامل في وزارة التموين بمراجعة الطلب وإضافة صاحب البطاقة إلى الكشوف للحصول على الدعم.

للحصول على الدعم الاستثنائي للتموين، يمكنك اتباع الخطوات التالية: