“الآن” ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في ليبيا الدور الأول | نتائج شهادة التعليم الاساسي عبر moe.gov.ly

ينتظر الطلبة والطالبات موعد إطلاق نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا للدور الأول عبر منصة التربية الليبية، حيث من المنتظر أن يتم اعتماد النتائج عبر المنصة ليتمكن أولياء الأمور من البحث عنها باستخدام أرقام الجلوس، ومن الجدير بالذكر أن من المقرر ظهور النتائج خلال الأسبوع الجاري من شهر يوليو لعام 2023، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر الإنترنت بدلا من التواصل هاتفياً أو البحث في المدارس وتلك من أسهل الطرق لاستخراج النتائج بعد ظهورها.

استعلم الآن عن نتائج الشهادة الاعدادية 2023 في ليبيا

لا داعي للبحث عن نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا الدور الأول عبر المنصات الغير رسمية، حيث أصبح بإمكانكم الآن استخراج النتائج من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولاً: قم بالدخول إلى منصة التربية الليبية وبعدها من بين قوائم الخدمات التعليمية قم باختيار “نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023”.

ثانياً: وسيتم تحويلك مباشرة إلى الصفحة التالية لكتابة بيانات الطالب أو الطالبة فعليك كتابة “رقم الجلوس”.

ثالثاً: وهنا قم بالضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وانتظر تحميلها قليلاً ويمكنك تنزيل النتيجة من خلال خدمات المنصة المتاحة لك.

نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا الدور الأول

لقد أدى طلاب الشهادة الاعدادية في ليبيا امتحانات الدور الأول قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ولقد تم فعلياً بدء تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب بعدها مباشرة، ولذلك ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم الآن الإعلان رسمياً عن اعتماد شهادات الطلاب ورصد درجات الشهادات عبر المنصة حتى يتمكنوا من استخراج النتائج بسهولة.

وبجانب الخدمة الهاتفية الموفرة من قبل وزارة التربية الليبية وهي الاتصال على رقم 150 من أي هاتف أرضي أو الاتصال على رقم 161 من أي هاتف محمول للاستعلام عن النتيجة أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونياً باستخدام أرقام الجلوس.