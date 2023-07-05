بالاسم فقط.. “ظهرت الان” نتيجة دبلوم تجارة الدور الاول 2023 بوابة التعليم الفني

يُعد الحصول على نتيجة الدبلوم الفني التجاري 2023 الدور الاول من أهم المحطات في مسيرة الطلاب الذين اجتازوا هذه الدورة التدريبية. ومن أجل معرفة نتيجة الدبلومات، يمكنك الاستعلام عنها عبر بوابة التعليم الفني. فيما يلي الخطوات التفصيلية للوصول إلى نتيجتك.

رابط استعلام نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني، المتاح على الرابط التالي: fany.emis.gov.eg.

بمجرد فتح الموقع الرسمي، ستجد واجهة المستخدم الرئيسية للبوابة. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي إذا كنت قد قمت بإنشاء حساب سابقًا، وإلا قم بإنشاء حساب جديد باتباع الإرشادات الموجودة على الموقع.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، ستظهر لك قائمة بخيارات مختلفة على الشاشة. قم باختيار “النتائج” أو “نتائج الدبلومات”.

سيُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من هويتك. أدخل رقم جلوسك الخاص بالامتحان واسمك الكامل كما هو مدون في الوثائق الرسمية.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “البحث” أو “استعلام” للبدء في عملية الاستعلام عن نتيجتك.

سيقوم النظام بالتحقق من المعلومات المدخلة وسيعرض لك نتيجة دبلوم تجارة. يمكنك أيضًا طباعة النتيجة أو حفظها للرجوع إليها لاحقًا.

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نتيجة الدبلوم الفني التجاري

من الضروري الإشارة إلى أنه قد يكون هناك بعض التحديثات أو التعديلات على واجهة المستخدم أو الإجراءات في بوابة التعليم الفني. ولذلك، فإنه ينبغي عليك التأكد من تحديثات الموقع الرسمي أو الاتصال بالمصدر المعني للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات.

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية بأنه من المنتظر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول غدا الأربعاء الموافق 5 يوليو وذلك لجميع الشعب”صناعة، تجارة، زراعة، فندقة”، على أن يتم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة عقب اعتماد النتيجة.

إذا كنت تتبع الخطوات المذكورة أعلاه بشكل صحيح، يجب أن تتمكن من الوصول إلى نتيجتك في الدبلوم الفني التجاري بسهولة وسرعة عبر بوابة التعليم الفني.

توزيع درجات الدبلوم الفني تجاري 2023

الدبلوم التجاري: