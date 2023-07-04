موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر وتردد القنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول في نادي الزمالك لمواجهة قوية مع فريق المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، حيث يسعى الفريقان للفوز والتأهل إلى نصف النهائي والمنافسة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، يتطلع كلا الفريقين إلى الوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب التمهيدي الأشهر في الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

ستقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على أرض استاد القاهرة الدولي، وستنقل القناة الرياضية “أون تايم سبورتس” المباراة المثيرة في ربع نهائي كأس مصر.

تشكيل فريق الزمالك أمام المقاولون العرب

من المتوقع أن يبدأ فريق الزمالك المباراة بتشكيل مؤلف من اللاعبين التالية:

حراسة المرمى، محمد صبحي.

خط الدفاع، أحمد فتوح، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، وحمزة المثلوثي.

خط الوسط، عمر جابر، عمرو السيسي، أحمد سيد “زيزو”، وإبراهيما نداي.

خط الهجوم، علي ياسر وسيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الزمالك

من المتوقع أن يخوض فريق المقاولون العرب المباراة بأمام فريق الزمالك تشكيل مكون من:

محمود أبو السعود في حراسة المرمىز

خط الدفاع يتكون من فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، وأمير عابد.

في خط الوسط، يتوقع أن يبدأ لويس إدوار، أحمد الشيمي وعبد الرحمن جبنه.

وفي خط الهجوم، يتوقع أن يبدأ أمادوا نياص، عمر سافيولا، وجون أوكلي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر علي التردد التالي: