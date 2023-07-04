بإاُسمك نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2023 محافظات صلاح الدين والسلمانية

نتائج الثالث متوسط العراق الوزاري الدور الأول هو من أهم الأسياء التي يتم البحث عنها في هذا الوقت الحالى, حيث يتسأل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتائج لدى طلاب الثالث متوسط العراق, لأنهم يريدون أن يعرفو النتائج لكي يشعرون بالإطمئنان, فمن المتوقع ظهور النتائج في الأيام القليلة القادمة لإن مازالت وزارة التربية والتعليم مستمرة حتى الآن في التصحيح والمراجعة على جميع أوراق الإختبارات, ومازالت الوزارة تستعد لتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بنشر النتائج, ومازالت تعمل على رفع الدرجات على الموقع ليتم الإعلان عنها قريبا, ويستطيع الطالب معرفة النتائج الخاصة به برقم الجلوس فقط.

نتائج الثالث متوسط العراق

سيتم عن قريب الإعلان عن الموقع الوزاري الخاص بعرض النتائج فور الإنتهاء من المراجعات النهائية, وعليك إن تحصل على النتائج الخاصة بك من خلال إتباع الخطوات الأتية:

يتم الإستعانة بالأنترنت من خلال الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية, ثم أبدأ بالبحث عن الصف المختص بنتائج الصف الثالث متوسط العراق, ثم قم بأختيار العام الدراسي 2023 , ثم يمكن أن يطلب منك معلومات إضافية مثل رقم الهوية أو رقم التسجيل, والآن عليك بإدخال البيانات المطلوبة وتأكد من تقديمها بدقة عالية ثم عليك بالإنتظار قليلا حتى يتم البحث عن النتيجة الخاصة بك, وعرضها على الشاشة عند ظهور النتيجة قم بحفظها لتتمكن من العودة إليها مرة ثانية, إن تم إحتياجها مرة أخرى.

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يشعر الطلاب الآن بحالة القلق الشديد والتوتر من تأخر ظهور النتيجة وينتظرون إعلان من وزارة التربية والتعليم العراقي بإعلان توقيت عرض النتائج للصف الثالث متوسط العراق, ولكن تم الإعلان من قبل الوزارة لتطمئن الطلاب وأولياء الأمور عن نسبة النجاح لعام 2023 , بإن نسبة النجاح هذا العام أكثر من العام الماضي, وعلى أولياء الأمور والطلاب الإطمئنان من هذا الموضوع كما أعلنت أيضا عن الإستعداد من قبل الوزارة بخصوص ظهور النتائج قريبا خلال هذه الأيام, فور الإنتهاء من جميع الأمورالمتعلقة بالتصحيح ورفع الدرجات على المواقع الألكترونية الخاصة بالوزارة, وعلى الطلاب الهدوء التام حين إعلان النتائج للتقليل من الإحساس بالتوتر والقلق.