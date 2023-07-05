الآن.. fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفني الرسمي لجميع الشعب

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023، من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 غدا الاربعاء من خلال مؤتمر صحفي، واليكم من خلال السطور القادمة طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي سيعقد في العاصمة الادارية بحضور عدد كبير من الصحفيين والمراسلين، وكذلك بحضور الطلاب الاوائل ممن حصلوا على درجات عالية في كل الشعب “تجارة، صناعة، زراعي” نظام 3 و5 سنوات، واليكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني 2023:

قم بزيارة رابط بوابة التعليم الفني.

قم باختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

قم باختيار الشعبة المقيد بها “تجارة، صناعة، زراعي”.

اختر نظام 3 و5 سنوات.

قم بالضغط على كلمة”عرض النتيجة”.

ستظهر لك فورا نتيجتك ومجموعك اونلاين.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

خلال مؤتمر صحفي سيعقد ظهر غدا الثلاثاء سيتم الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2023، وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة وفقا لما أفادت به الجهات الرسمية، وبذلك تكون نسبة النجاح مرضية بشكل كبير، وكانت امتحانات الدبلومات الفنية الدور الاول قد انتهت في مطلع الشهر الماضي، حيث أدى 715432 طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

لحظات قليلة ويتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفني، حيث سيتم أيضا الكشف عن اسماء الطلاب الاوائل في جميع الشعب.

أقل من نصف ساعة ويقوم السيد الوزير باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع الشعب بشكل رسمي، ويتم بعد ذلك رفعها عبر بوابة التعليم الفني ليكون من السهل الاستعلام عنها برقم الجلوس.

لحظات وينطلق المؤتمر الصحفي الخاصة بالإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التعليم، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة بالدرجات فورا.