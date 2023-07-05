“HEREمبروووك للناجحين”نتيجه الدبلومات الفنيه 2023 برقم الجلوس نظام 3 و5 سنوات جميع المحافظات

اليوم السابع سوف نتواطأ على نتائج الدبلومات الفنية 2023 للدور الأول بالاستعانة بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن أصبحت هذه الكلمة منتشرة تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس موضوع البحث الأكثر طلباً في الفترة الأخيرة على محرك البحث جوجل.

تعد الدبلومات الفنية أحد أهم بدائل التعليم بعد الثانوية العامة، حيث تهدف لتخريج فنيين ومهندسين فنيين لسد الطلب في سوق العمل، كما تقوم وزارة التعليم بنشر نتيجة القبول في الدبلومات الفنية للطلاب المتقدمين في نهاية كل عام دراسي، حيث تنتظر هذا العام الآلاف من الطلاب نتيجة القبول في الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2023- 2024، ومن المقرر إعلانها خلال شهر يوليو 2023، وتشمل الدبلومات الفنية العديد من التخصصات مثل: ميكانيكا،كهرباء، إلكترونيات، تكييف وتبريد وغيرها، وتتوقع العديد من التوقعات أن يشهد عام 2023 منافسة شديدة للحصول على مقاعد في الدبلومات الفنية بسبب طلب مرتفع من قبل الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مراكز التصحيح قد أنهت عملية تصحيح أوراق الإجابات لجميع المواد والتخصصات والفصول، كما تم الانتهاء من التقدير ورصد الدرجات، ولا يتبقى سوى الأعمال النهائية قبل تقديم نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 الدور الأول برقم الجلوس، سيتم تقديمها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها خلال مؤتمر صحفي سيعقد هذا الأسبوع، قبل عطلة عيد الأضحى رسميًا.

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تقرير: أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن نتائج الدور الأول لامتحان شهادة الدبلومات الفنية، وذلك بتاريخ 3 يوليو 2023، حيث تم الاعتماد على رقم الجلوس والاسم في التصريح، وقد بلغت نسب النجاح على النحو التالي: نسبة النجاح العامة في نظام الثلاث سنوات بلغت 68%، في حين بلغت نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبلغت نسبة النجاح في مدارس التكنولوجية التطبيقية 70%.

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أدى 830,753 طالبًا وطالبة بجميع التخصصات والانواع (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج) امتحانات الدبلوم الفني للعام الدراسي 2021/2023. أدى الطلاب الامتحانات في 230 مادة امتحانية (211 مادة في الفترة الأولى، و19 مادة في الفترة الثانية) في 3076 لجنة امتحانية موزعة عبر الجمهورية.

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تم رصد 45 حالة غش وحيازة هاتف محمول في بعض لجان الامتحانات على مستوى المحافظات وتم ضبط الطلاب المسئولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تم التأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحان في المحافظات وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجهها اللجان. تم التأكد من تواجد الملاحظين وتأمين العملية بشكل كامل، بالإضافة إلى التأكد من التزام المسئولين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

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يترقب الطلاب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية هي مفتاح التعليم الفني في الوقت الحالي، يجب أن نلاحظ أن عدد لجان الإدارة والنظام والمراقبة في جميع الأنواع في جمهورية البلاد وصل إلى 25 لجنة. وفيما يتعلق بلجان سير الامتحانات المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية، وصلت إلى 3080 لجنة امتحانية للعام الدراسي الحالي.

اوائل شهادة دبلوم الصناعي للعام الماضي

حصد الطالب عبد الرحمن حسيني عبد الله خليل المركز الأول بنسبة نجاح تبلغ ٩٨.٦٥% .

تعتبر نظام السنوات الثلاث نوعًا فريدًا، حيث حقق الطالب إسلام عماد فتحى مشحوت صقر نسبة نجاح تبلغ ٩٩.٧٩%.

فازت الطالبة إسراء رضا عبد الحميد رزق السيد العبد بالمركز الأول في نظام الثلاث سنوات الصناعي بنسبة نجاح تبلغ ٩٩.٢٩٪.

تختص نظام الثلاث سنوات بنجاح الطالب محمد نجاح عبدالله محمد بنسبة نجاح تصل إلى ٩٩%.

ثانيا: شهادة دبلوم زراعة للعام الماضي

فازت الطالبة شروق علي أحمد رشدي بالمركز الأول في نظام الـ٥ سنوات، بنسبة نجاح قدرها ٨٤.٦٣%.

فاز الطالب محمود محمد محمد النشرتي بالمركز الأول في نظام الثلاث سنوات بنسبة نجاح تبلغ ٩٦.٥٥%.

في نظام الثلاث سنوات، حققت الطالبة حبيبة صبحي أحمد محمد المركز الثاني بنسبة نجاح تبلغ ٩٤.٧٣%.

ثالثًا: الطلاب الأوائل في شهادة الدبلوم التجاري للعام الماضي

حصلت الطالبة إسراء عصام رجب عيد على المرتبة الأولى في نظام الـ 5 سنوات بنسبة نجاح 98.40%.

في نظام الدراسة الممتد لثلاث سنوات، تمكنت الطالبة إسراء إيمان إبراهيم الدالي من الحصول على المركز الأول بنسبة نجاح تبلغ 99.14%.

في نظام الـ٣ سنوات، تمكنت الطالبة أسماء رمضان عباس من تحقيق المركز الأول بدرجة نجاح تبلغ ٩٩.١٤٪.

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في النصف الثاني من الفقرة الرابعة من الشهادة الفندقية للعام الماضي

فازت الطالبة أمينة محمود السيد محمد بالمركز الأول في مدرسة طنطا بنسبة نجاح تبلغ ٩٥.٣٥%.

في نظام الـ٣ سنوات، حصلت الطالبة روان السيد محمد حسنين على المركز الأول بنسبة نجاح تبلغ ٩٥.٥٣%.

في نظام ال٣ سنوات، حققت الطالبة بسملة أشرف حسن مهدي المركز الثاني في مدرستها بنسبة نجاح تبلغ ٩٤.٩١%.

كيفية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية باستخدام الاسم ورقم الجلوس للعام 2023

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني

اختيار الشعبة أو التخصص

إدخال رقم الجلوس

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يشعرون الطلاب بالتوتر والقلق بعد بدء العد التنازلي لإعلان وظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2023 بعدما أعلن الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم الفني ، أن عملية تصحيح الامتحانات قد انتهت وتمت المراجعة، وفي الوقت نفسه ، يتم حاليًا تحديد أسماء الطلاب الأوائل لعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني ليتم اعتمادها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه الإعلان عن نسب النجاح.