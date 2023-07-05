بالأسماء والصور.. رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، صرّحت الوزارة بأنه سيتم استئناف أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لأعضاء لجان ومراكز التصحيح. وأكدت أن نتائج شهادات الدبلومات الفنية للعام 2023 ستكون متاحة برقم الجلوس في الأسبوع الحالي بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تنفيذ الاختبارات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 8 يونيو الحالي، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم غد الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، سيقام المؤتمر الساعة 2:30 ظهرًا في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم الإعلان عن نتائج الشهادات الفنية للتخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) خلال المؤتمر الصحفي، وسيوافيكم المؤتمر بنسبة النجاح للطلاب والأوائل وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بصبر إعلان النتائج.

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2023 برقم الجلوس

نستعرض الآن كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية: