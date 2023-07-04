كلاود driٌVe نتائج الثالث متوسط العراق عٌموم محافظات العراق موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط العراق قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإصدار الكثير من المواقع الخاصة بها ولكن يجب أن نتعرف على الموقع الرسمي للوزارة حيث قامت الوزارة بتوفير نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط عبر الكثير من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية حتى يستطيعوا أولياء الأمور والطلاب الاستعلام على نتائج التعليم المتوسط ومن ضمن هذه المواقع موقع نتائجنا التابع للوزارة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة معرفة نتائج الثالث متوسط العراق.

خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط العراق خلال موقع نتائجنا

أولاً يجب الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول الى الموقع.

وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصه بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به.

ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا.

رابعاً يجب القيام باختيار الصف الدراسي الخاصة بالطالب وبعدها القيام بالضغط على زر البحث.

وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة.

كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

نتائج الثالث متوسط العراق

ينتظر جميع أولياء الأمور والطلاب نتائج التعليم المتوسط في العراق وخاصة نتائج الثالث المتوسط وذلك لأن النتيجة ظهرت في بعض الأماكن مما يسبب القلق عند أولياء الأمور والطلاب، وسوف يتم عرض النتائج على موقع نتائجنا يعتبر هذا الموقع من أفضل المواقع التابعة للوزارة وأيضاً من أهم مميزات هذا الموقع أنه تابع للوزارة مما يقوم الطلاب من خلاله القيام بالتأكد بشكل تام من النتائج المعروضة إليهم، كما أن الوزارة أكدت أن الامتحانات قد أتمت من دون حدوث أي مشاكل أو أي شكاوي ، وقالت الوزارة أيضاً أن لم يتم اعتماد نتائج الثالث متوسط في جميع المحافظات في نفس التوقيت ولكن سوف يتم إعلان نتائج كل محافظة في وقت مختلف عن الأخرى، كما أن الوزارة أصدرت تحذيرا بعدم مشاركة المعلومات الخاصة بالطالب مثل كلمه المرور واسم الطالب وذلك تجنبا لحدوث تعديل أو تبديل أي معلومات خاصة بالطالب.