“عاجل” اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 | رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في ليبيا

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023، وذلك بعد أن انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الدكتور وزير التربية والتعليم الليبي، حيث قام بشرح نسب النجاح وتفاصيل النتيجة على النحو التالي، حضر للأمتحانات إجمالاً 187,643 تلميذ وتلميذة، ونجح منهم 101,107 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 53.88%.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية رسميًا عن موعد تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول لعام 2023، وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم توقيع واعتماد النتيجة في مقر منظومة الأمتحانات الليبية بقرقاش يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 الساعة 12:00 ظهرًا.

ودعت الوزارة الإعلاميين الراغبين في تغطية تفاصيل النتيجة للتسجيل والحضور إلى المؤتمر. سيقوم السيد موسى المقريف بالإعلان عن تفاصيل النتيجة الكاملة بما في ذلك نسبة النجاح العامة وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجماهيرية العربية الليبية.

بلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الدور الثاني 88,536 طالب وطالبة، ولم يتم رسوب أي طالب، وتوزعت التقديرات على النحو التالي: حصل 28,349 تلميذ وتلميذة على تقدير ممتاز، و42,519 طالب وطالبة على تقدير جيد جداً، و27,138 طالب وطالبة على تقدير جيد، و3,101 طالب وطالبة على تقدير مقبول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في ليبيا

للوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول عام 2023:

يمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية عن طريق رابط moe.gov.ly أو مباشرة عبر رابط منظومة الأمتحانات الليبية nec.gov.ly.

يجب إدخال رقم الجلوس ورقم القيد للطالب.

ومن ثم الضغط على عرض النتيجة لعرضها فوراً.

الشهادة الإعدادية الليبية 2023

وبالنسبة للدور الثاني من الامتحانات، أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا تأجيلها إلى يوم 9 يوليو 2023، حيث ستجرى الاختبارات بنفس معايير الدور الأول، ونبهت الوزارة الطلاب إلى ضرورة الامتثال وعدم المحاولة في الغش.

تم تجهيز الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لاستيعاب الضغط المتوقع من 188,000 طالب وطالبة الذين أجروا الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022، واليوم ينتظرون النتيجة، يمكن للطلاب أيضًا معرفة النتيجة مباشرة من خلال منظومة الأمتحانات الليبية باستخدام رقم الجلوس ورقم القيد.

ونحن في موقع البديل على استعداد لمساعدة الطلاب في استخراج نتائجهم بقدر المستطاع من خلال إرسال رقم الجلوس ورقم القيد الخاصين بهم.