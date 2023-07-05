“عاجــل صدرت pdf”نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا وزاري التربية العراقية

أنتهت امتحانات الصف الثالث المتوسط في محافظة الرصافة الأولى لعام 2023، وحصل الطلاب على إجازة نهاية العام، وهم الآن ينتظرون اعلان نتائج الثالث متوسط 2023 بالرقم الامتحاني وخاصة في اليوم الأول من شهر يوليو تم الإعلان سابقًا عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات هذا الشهر، والآن وزارة التربية العراقية تستعد للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في جميع المحافظات، كما يمكن لكل طالب الاستفسار عن نتيجته باستخدام الرقم الخاص بامتحانه، والبحث من خلال موقع نتائجنا أو موقع ناجح، تقوم وزارة التربية بنشر آخر الأخبار المتعلقة بالنتائج على صفحتها الرسمية على فيسبوك، سنشرح لكم كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 بالرقم الامتحاني فتابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اعتمادها لعدة روابط لعرض نتائج ثالث متوسط 2023 دور أول، ومن بين المواقع الرئيسية للطلاب وأولياء الأمور، يعتبر موقعنا للنتائج المرجع الأول، وهو موقع بديل يتيح الوصول إلى درجات الطلاب في الاختبارات الرسمية الهامة، إلى جانب موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح أيضًا.

من الواضح أن النتائج الأولية تشير إلى أن معدلات النجاح لهذا العام ستكون عالية جدًا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، صرح المتحدث الرسمي أن الإعلان سيتم في بداية شهر يوليو ٢٠٢٣، سبق لوزارة التربية الوطنية أن أعلنت عن تغيير في جدول الاختبارات العامة للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية تغيير جدول الاختبارات للدراسة، وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم للاستمارتين لطلاب السنة السابقة.

روابط للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الوزاري 2023.

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اعتمادها لعدة روابط لعرض نتائج صف ثالث متوسط 2023 دور أول، ومن بين المواقع الرئيسية للطلاب وأولياء الأمور، يعتبر موقعنا للنتائج المرجع الأول، وهو موقع بديل يتيح الوصول إلى درجات الطلاب في الاختبارات الرسمية الهامة، إلى جانب موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح أيضًا.

من الواضح أن النتائج الأولية تشير إلى أن معدلات النجاح لهذا العام ستكون عالية جدًا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. صرح المتحدث الرسمي أن الإعلان سيتم في بداية شهر يوليو ٢٠٢٣. سبق لوزارة التربية الوطنية أن أعلنت عن تغيير في جدول الاختبارات العامة للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية تغيير جدول الاختبارات للدراسة، وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم للاستمارتين لطلاب السنة السابقة.

نتائج ثالث متوسط 2023

يبدأ العد التنازلي للإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط للرصافة الأولى في 2023 في العراق، ومع التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع التعليم في البلاد، ستُتاح نتائج الطلاب عبر الإنترنت، سواء عبر موقع “نتائجنا” https://results.mlazemna.com/ أو عبر مواقع وزارة التربية العراقية. سنوضح ذلك فيما يلي.

اذهب مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية عندما تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ستحتاج إلى كتابة رمز التحقق. اكتب الرقم الامتحاني الخاص بالطالب اضغط على خيار عرض النتيجة في النهاية، سيتم عرض درجات الطالب التي حصل عليها بكافة تفاصيلها.

بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الوزاري في العراق، وهذا يعود لاكتمال عمليات التصحيح بنسبة 75٪ حتى الآن، وتبقى 25٪ فقط. وبالتالي، فإن التصحيح في مراحله الأخيرة حاليًا، ولم يبق سوى وقت قصير حتى يتم إعداد النتائج لعرضها على طلاب العراق في جميع المحافظات دون استثناء.

نحن نقترب من نهاية المقال الذي قدمناه لكم حول نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في الرصافة الأولى بعد انتهاء الامتحانات في هذه المحافظة، تقوم مديرية التربية والتعليم بعملية التصحيح بجهد، سيتم نشر النتائج بعد اكتمال التصحيح لجميع الدفاتر الامتحانية والتحقق منها، ثم ستنشر في جميع المحافظات دون استثناء.