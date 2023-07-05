Www moi-jobs- .iq لغرض ملئ الاستمارة الخاصة بالتعيين .. رابط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023

استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023، تُعلن مديرية التطوع التابعة لوزارة الداخلية في العراق عن فتح باب التقديم للتطوع لعام 2023، يُمكن للأشخاص الراغبين في الانضمام إلى صفوف الوزارة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة من 4 يوليو 2023 وحتى 7 يوليو 2023، ولتسهيل عملية التقديم، يتاح نموذج طلب التطوع عبر الرابط المتاح على الموقع الرسمي للمديرية، ننصح جميع الراغبين في الانضمام إلى فريق الوزارة الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن.

استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023

وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم تحديد مجموعة من الشروط الضرورية للتقدم إلى الوظيفة المرغوبة، سيتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 4 يوليو 2023 حتى 7 يوليو 2023، وذلك عن طريق استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023، ستتم الإعلان عن المستندات المطلوبة للتقديم وطريقة ملء الاستمارة على الموقع الرسمي للوزارة.

بعض الشروط الواجب توافرها هي:

يجب أن يكون المتقدمون للوظائف في وزارة الداخلية العراقية عراقيين الجنسية وأن يكونوا من أبوين عراقيين.

يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و22 عامًا، وذلك في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2001.

يجب أن يتمتع المتقدمون بسمعة حسنة وأخلاقية عالية.

يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة فقط.

يجب أن لا يكون المتقدمون متورطين في جناية غير سياسية أو جريمة تنتهك الشرف أو جريمة إرهابية.

يجب أن لا يكونوا محكومين في جريمة تشكل تهديداً لأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

يجب أن يتحقق المتقدمون من شروط واختبارات اللياقة البدنية والسلامة الصحية وأن يمتنعوا عن تعاطي المخدرات.

لينك استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية بصفة عقد 2023

يمكنك ملأ استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 بصفة عقد من خلال اتباع الخطوات التالية: