نتائج ثالث متوسط دور أول 2023 في جميع المحافظات بالرقم الامتحاني pdf العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب موعد ظهور نتائج ثالث متوسط في جميع محافظات العراق، بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بكافة الطلبة، إضافة إلى أن هذه النتائج تكون للدور الأول 2023، لينتظر أولياء الأمور والطلبة بفارغ الصبر إعلان هذه النتائج التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة للقيام بتحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال موقع نتائجنا داخل العراق، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول الحصول على النتيجة واستخراجها بكل سهولة، حتى يتعرف عليها الجميع.

استخراج نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

تحديد المحافظة الخاصة بالطالب.

الضغط على أيقونة “تحميل” الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اختيار المدرسة الخاصة بالطالب.

الضغط على أيقونة تنزيل.

ليتم في النهاية تحميل النتائج بكل سهولة.

الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية

لكي تقوم بالقيام باستخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول عليك اتباع الخطوات الأتية:-