إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 الدور الأول برقم الجلوس عبر المركز الوطني للامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن ظهور نتائج شهادة التعليم الأساسي اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، حيث إن هذه النتيجة تعد من أهم النتائج التي يبحث عنها عددًا كبيرًا من الطلبة والطالبات في جميع محافظات ليبيا، إضافة إلى أن المركز الإعلامي للوزارة قام بنشرها بشكل رسمي والإعلان كذلك عن أسماء أوائل الطلبة الذين حصلوا على أعلى الدرجات، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة حتى يتعرف عليها الجميع.

متى موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا؟

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إعلان النتائج الخاصة بالتعليم الأساسي في جميع محافظات ليبيا اليوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي، وكان ذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا، وسط مجموعة من السادة المسؤولين داخل الوزارة، هذا وأن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغوا نحو 188060 طالب وطالبة، في حين تم توزيع هذا العديد على نحو 13148 لجنة امتحانات فرعة في جميع محافظات ليبيا، وفي هذا سنوضح لكم في الفقرة التالية كيفية الحصول على النتائج بكل سهولة لكي يتعرف عليها جميع الطلبة.

رابط نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023

هناك بعض الخطوات الهامة التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم الليبية في جميع المحافظات وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-