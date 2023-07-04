“اتفرج ببلاش” تردد قناة VIP على النايل سات لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد غينيا اليوم في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة

تردد قناة VIP على النايل سات، الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون الآن عن تردد قناة VIP على النايل سات لمشاهدة مباريات المنتخب المصري تحت ٢٣ سنة في بطولة الأمم الإفريقية للشباب بالمغرب، ولا يخفى علينا أن رياضة كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية حول العالم، وعندما تقترب مواعيد البطولات العالمية أو القارية أو المحلية لكرة القدم، يكثر الحديث حول الساحرة المستديرة وكل شخص يتفرغ لتشجيع الفريق الذي يحبه، وقد انطلقت مؤخرًا بطولة الأمم الإفريقية للشباب بالمغرب، وهي البطولة التي يحمل لقبها المنتخب المصري للشباب عندما قامت مصر بتنظيم البطولة عام 2019 على أرضها واستطاعت مصر الظفر بالبطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على المتخب الإيفواري العنيد بنتيجة هدفين لهدف، ويسعى المنتخب المصري للشباب إلى الحفاظ على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال الفوز بالبطولة المقامة حاليًا على الأراضي المغربية والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

تردد قناة VIP 2023

إن تردد قناة VIP على النايل سات يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال البحث عن القناة بالتردد الخاص بها عبر القمر الفضائي المصر النايل سات، حيث أعلنت قناة VIP بإذاعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الغيني في الساعة الثامنة من مساء اليوم في دور الستة عشر من منافسات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام، وقد تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، حيث كان المنتخب المصري للشباب قد تعادل في المباراة الأولى تعادلًا سلبيًا بدون أهداف أمام منتخب النيجر، ثم تمكن من الفوز على منتخب مالي بهدف أحرزه اللاعب الشاب إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز، وفي أخر مباريات المجموعة تمكن المنتخب المصري من الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على المنتخب الجابوني وأحرز هدفي اللقاء اللاعب محمود صابر بتسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء ثم جاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تصدى لها المهاجم أسامة فيصل وأحرزها بنجاح.

ضبط تردد قناة VIP لمشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم

يمكنكم ضبط تردد قناة VIP على النايل سات لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد النيجر اليوم من خلال الدخول على قائمة البحث واكتب التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11555

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصويب الخطأ: 2/3

موعد المباراة سيكون في الساعة الثامنة بتوقيت مصر.