ظهرت الان نتائج موريباك في موريتانيا موقع نتائج مسابقة دخول السنة أولى إعدادي education.gov.mr

نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2023، خيث شعر العديد من الطلاب في موريتانيا بالقلق والترقب حيال الإعلان عن نتائج الامتحان الهام الخاص بالانتقال إلى الصف الأول من التعليم الإعدادي، والذي يعد حجر الأساس لمسار تعليمي ناجح،وتتولى وزارة التهذيب الوطني مسؤولية الإعلان عن النتائج، وقد اتخذت الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور من خلال تقديم خدمات الاستعلام عن النتائج عبر موقع موريباك على الإنترنت، ونحن سنوضح في هذا المقال العديد من التفاصيل المتعلقة بنتائج كونكور 2023، وكيفية الاستفسار عن النتائج بأسهل الخطوات.

مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية موريتانيا2023

يشهد اهتمام كبير من الطلاب في موريتانيا بمعرفة نتائج امتحان دخول الصف الأول من التعليم الإعدادي لعام 2023، حيث سجل عدد كبير من الطلاب يصل إلى 47،251 شخصًا في مختلف محافظات البلاد لأداء هذه الامتحانات في 153 مركزًا امتحانيًا،ومع عدم وجود موعد رسمي حتى الآن لإعلان النتائج من قبل وزارة التهذيب الوطني، إلا أن هناك تقارير إخبارية تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى نسبة نجاح محتملة لهذا العام تتجاوز 27٪، وأدنى معدل قبول هو 8.5.

مسابقة دخول السنة الاولي اعدادية مورتانيا

يمكن الاطلاع على نتائج امتحان دخول الصف الأول من التعليم الإعدادي في موريتانيا 2023 عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني، أو من خلال موقع موريباك، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني أو موقع موريباك.

اختيار خيار “نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادية 2023”.

تحديد الولاية التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار المقاطعة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر “بحث” للحصول على النتيجة

لم يتم تحديد موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تُعلن في شهر يوليو. ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن أسماء عشرة طلاب متفوقين، وسيتم الإعلان عن النتائج في محافظات مختلفة تباعاً.