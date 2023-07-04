صدمة كبيرة من التموين للمواطنين بسبب إلغاء الدعم الاستثنائي اعرف إزاي تقدم تظلم

خلال الآونة الأخيرة قامت مكاتب التموين بتلقي طلبات الشكاوى والتظلمات الخاص بالحصول على الدعم الاستثنائي للتموين الذي كانت تقوم الوزارة بتقديمه لمواطنيها، كما إشارة وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل صاحب بطاقة لم يتمكن من الحصول على الدعم الاستثنائي للتموين التوجه مباشرة لهذه المديريات حتى يتم التعامل على تقديم كافة المستندات للتقديم على تظلم حيث يعمل القائمون في الوزارة على مراجعة الطلب وإضافة صاحب البطاقة في سجل الكشوفات كي يحصل على الدعم.

أسباب وقف الدعم الاستثنائي للتموين

يوجد بعض النقاط التي تمنع من حصول صاحب البطاقة على الدعم الاستثنائي للتموين تتمثل هذه النقاط في الآتي:

في حالة امتلاك صاحب البطاقة على سيارة أو استهلاك مرتفع في قيمة فاتورة الكهرباء.

يجب تقديم شهادة معتمدة من المرور بأن المستفيد بالدعم الاستثنائي لا يمتلك سيارة بجانب صورة من البطاقة التموينية.

من الضروري تقديم إيصالات الكهرباء الخاصة بصاحب البطاقة أو بيان يكون معتمد من شركة الكهرباء يفيد بأن الاستهلاكه الشهري متوسط.

طريقة تقديم تظلمات التموين

يتم استقبال طلبات التظلمات خلال الدعم الاستثنائي من جانب المواطنين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

من الضروري إحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التظلم على البطاقة التموينية.

يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى مديريات أو مكتب التموين التابع له وتقديم طلب تظلم مع إرفاق جميع المستندات التي تؤكد صحة تلك البيانات حتى يستحق الدعم.

يتم العمل على مراجعة طلبك ولكن في حالة قبول الطلب سوف يتم إضافة البطاقة في الكشوف حتى تحصل على الدعم الاستثنائي.

قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن فتح باب استقبال طلبات التظلمات على الدعم الاستثنائي للذين لم يحصلوا عليه وخاصة للمواطنين الذين لم يحصلوا على الدعم المستحق، كما صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي باستمر صرف الدعم الاستثنائي لكل الأسر الأولى بالرعاية على جميع البطاقات التموينية حتى يوم 30 يونيو 2023، كما يتم العمل على بحث الأمر قريبا في اجتماع مجلس الوزراء القادم حول إمكانية مد الصرف أو عدم ذلك بجانب قيمة الدعم التي تتراوح ما بين 100 و 300 جنيه لجميع المواطنين المستفيدين بالدعم.