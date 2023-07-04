الآن .. نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق الدور الاول بمختلف الولايات العراقية عبر epedu.gov.iq

ينتظر الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط نتيجة الامتحانات الخاصة بهم وذلك بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن أنه تم الانتهاء من جزء كبير من عملية تصحيح الدفاتر وتم مراجعة الأوراق بشكل جيد جدا ويتم رصد الدرجات من أجل القيام باعتماد النتيجة رسميا، وسوف تقوم وزارة التربية العراقية بنشر النتائج في نفس الوقت على موقع الوزارة الرسمي.

نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول

لقد قامت وزارة التربية العراقية بتوفير رابط خاص بجميع المحافظات في العراق من أجل نتائج الثالث المتوسط ويتم ذلك من خلال الرقم الامتحاني والاسم الخاص بالطالب وتقوم وزارة التربية العراقية بنشر جميع النتائج بصيغة pdf حتي يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات خلال الأسبوع الحالي وذلك لأن وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن انتهاء جزء كبير من عملية تصحيح الدفاتر والمراجعة ويتم الآن رصد الدرجات ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بعد ظهورها مباشرة على موقع الوزارة الرسمي.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يستطيع الطلاب القيام بتنزيل نتائج الثالث المتوسط عن طريق الاسم والرقم الامتحاني الخاص بالطالب من خلال موقع النتيجة الرسمي على الإنترنت، حيث يعمل الموقع على توفير جميع النتائج في مختلف المحافظات ويستطيع الطلاب القيام تنزيل النتائج pdf بعد أن يتم الاعلان عن النتيجة رسميا وسوف يتم نشر النتائج خلال ذلك الأسبوع، ويستطيع الطلاب تنزيل النتائج من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع نتائجنا.

ثم قم باختيار نتائج الثالث متوسط.

ثم قم باختيار محافظة صلاح الدين.

ثم قم بالضغط على تنزيل النتائج.

ثم قم بتحديد المدرسة التي ترغب بها وقم بتحميل النتائج.

نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني

يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج الثالث متوسط من خلال الرقم الامتحاني ومن خلال خطوات بسيطة بعد أن يتم نشر النتائج على الموقع حيث يتم نشر الملفات الخاصة بالنتائج بصيغة pdf على جوجل درايف.