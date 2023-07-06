“الآن” ظهرت نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول في العراق بالرقم الامتحاني عبر نتائجنا استعلم عن نتيجتك هنا

يمكن وبسهولة الآن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول وتنزيلها بصيغة pdf من خلال زيارة منصة وزارة التربية العراقية الرسمية والتي تمنح الطلاب العديد من الخدمات التعليمية والتي من أهمها القدرة على استخراج النتائج بالاسم والرقم الامتحاني بدلا من البحث عنها في الإدارات التعليمية حسب المحافظة أو البحث عنها في المدارس، حيث يمكن لولي الأمر أو الطالب أن يقوم بالاستعلام بسهولة من خلال الدخول عبر رابط المنصة وإدخال البيانات بشكل صحيح والتعرف على النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2023

هناك الكثير من طلاب كربلاء يسالون عن المعد المنتظر لإعلان اعتماد درجات طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق 2023 ونشر نتائجهم، حيث قد قارب القائمين على رصد الدرجات من الانتهاء خلال الأيام الجارية من شهر يوليو 2023 ولذلك من المنتظر أن يتم الإعلان عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية عن ظهور النتائج في مختلف محافظات العراق ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم المقعد الامتحاني فقط.

رابط تنزيل نتائج الثالث المتوسط pdf

يمكن لطلاب الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق أن يقوم بالاستعلام عن نتائجهم دون الحاجة للدخول عبر المنصات الغير معتمدة أو البحث عنها في أي إدارة تعليمية، فكل ما عليهم هو القيام بمجموعة من الخطوات والتي تتمثل في النقاط التالية:

قم بالبحث عن منصة وزارة التربية العراقية أو قم بالدخول عبر الرابط المباشر للمنصة الرسمية من هنا.

وستجد قائمة من الخدمات أمامك في أعلى الصفحة قم بالضغط فيها على أيقونة “نتائج الثالث المتوسط” وانتظر عدة ثواني.

وبعدها سيتطلب في بعض الخانات كتابة بيانات الطالب أو الطالبة فسنقوم بكتابة (الاسم – رقم المقعد الامتحاني – اسم المحافظة – اسم المدرسة).

ثم علينا الضغط على زر “استعلام” وستظهر النتيجة مباشرة على الصفحة أمامك لتتمكن من تنزيلها بصيغة pdf.

ومازال طلاب الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول ينتظرون نتيجة الثالث المتوسط في جميع الولايات العراقية عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.