هتتصدم النهاردة لو بتشرب سجائر .. اعرف إيه الي حصل في أسعار السجائر بعد عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر

لقد ارتفعت أسعار السجائر بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام الماضية ولقد بدأ الكثير من المواطنين في التساؤل عن زيادة أسعار السجائر حيث إن الحكومة لم تقوم بإصدار أي بيان رسمي خاص بارتفاع أسعار، وبالفعل لقد ارتفعت الأسعار وزادت للضعف وإن تلك الزيادة هي غير رسمية نتيجة لجشع الاجار الذين يقومون برفع الأسعار ولقد ارتفعت الاسعار بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك.

أسعار السجائر غير الرسمية

لقد ازدادت أسعار السجائر في الفترة الأخيرة وذلك بشكل غير رسمي نتيجة لجشع التجار وخاصة في فترة عيد الأضحى المبارك ولقد جاءت تلك الأسعار كالآتي:

بلغ سعر سجائر كليوباترا وكيلوبترا بوكس 45 جنيه.

بلغ سعر سجائر إل إم 55 جنيه.

بلغ سعر سجائر مارلبورو 60 جنيه.

بلغ سعر سجائر ميريت 69 جنيه.

وكانت أسعار تلك السجائر غير رسمية بواسطة التجار نتيجة للجشع، ولقد تم التواصل مع مسؤولين الشركة الشرقية للدخان وصرحوا بأن أسعار السجائر ثابتة من جانب الشركة وهي كالآتي:

بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز 22 جنيه من الشركة.

بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس 24 جنيه.

بلغ سعر سجائر السوبر 24 جنيه.

بلغ سعر سجائر إل إم 39 جنيه بجميع أنواعها.

بلغ سعر سجائر مارلبورو الأحمر والجولد 54 جنيه.

بلغ سعر سجائر ميريت بجميع أنواعها 59 جنيه.

ويستطيع المواطنين الاتصال بجهاز حماية المستهلك من أجل تلك الأسعار وقام جهاز حماية المستهلك بالاعتذار للمواطنين نتيجة للتقصير في أداء الخدمة وزيادة الأسعار وذلك من خلال رسالة نصية تتضمن التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى

يستطيع المواطنين التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الآتي:

الاتصال علي الرقم 19588.

و ارسال رسالة واتساب علي الرقم 01577779999.

او موقع الجهاز https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/.

أو إرسال فاكس رقم 0233055753.

إن السبب وراء ارتفاع أسعار السجائر في مصر هم التجار، وليس شركات إنتاج السجائر، حيث أن الأسعار من الشركات أقل من أسعار السجائر المباعة في المحلات.