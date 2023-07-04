fast link” رابط استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق الدور الاول الفصل الدراسي الثاني عبر نتائجنا

رابط استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق نوضحه لكم، حيث إن البحث عن النتائج من الأمور المقلقة للكثير من الأسر العراقية حيث أن درجات الطلاب يتحدد عليها مستقبل الطلاب والتخصصات التي يمكنهم دراستها فيما بعد تلك المرحلة، ولذلك نرى إقبال بنسبة كبيرة من قبل أولياء الأمور لمعرفة درجات ونتائج أبنائهم وذلك ما تسبب في زيادة معدلات البحث عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول خلال الأيام الماضية، حيث ينتظر جميع طلاب وطالبات المحافظات العراق الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة.

رابط استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق

يجهل فئة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 في العراق الدور الأول، ولذلك حرصنا على توضيح خطوات الاستعلام الإلكتروني عن النتائج من خلال موقعنا من خلال عرض النقاط التالية:

الخطوة الأولى: افتح المتصفح لديك واكتب في خانة محرك البحث “موقع وزارة التربية العراقية” وبمجرد الضغط على الرابط سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك عليك الضغط على خيار “نتائج الثالث المتوسط” وانتظر قليلاي حتى يتم تحميل صفحة الاستعلام عن النتائج.

الخطوة الثالثة: وهنا عليك القيام بكتابة بيانات الطالب الذي تود الاستعلام عنه والتي تشمل (الاسم – رقم المقعد الامتحاني – اسم محافظته – اسم مدرسته).

الخطو الرابعة: ثم اضغط على خيار الاستعلام عن النتيجة سريعاً وستظهر أمامك ويمكنك طباعتها والحصول على نسخة pdf.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور اول

هناك الكثير من الأخبار التي تداولت حول نسب نجاح ورسوب الطلاب في الصف الثالث المتوسط ولكن تم التأكيد على أن نسب النجاح مرتفعة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع نسب نجاح السنوات الماضية لتلك المرحلة الدراسية، مما يبشر الطلاب وأولياء الأمور بنسب نجاح مرتفعة وحصول الطلاب على حقهم في الدرجات بجميع المواد الدراسية التي خضعوا فيها للامتحان.