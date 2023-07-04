results.mlazemna.com استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول وزارة التربية العراقية عموم المحافظات 

تزايد معدلات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين وجميع المحافظات من قبل أولياء الأمور بالعراق وخصوصًا بعد تصريح وزارة التربية والتعليم بانتهاء تصحيح الاختبارات والمراجعة، وأشارت إلى إتاحة النتائج فور ظهورها عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الاسم الرباعي ورقم الامتحان، وسوف نبين عبر الفقرات التالية أهم التفاصيل عن هذه النتائج، وبالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ذي قار ستتاح قريبًا لجميع الطلاب عبر موقع نتائجنا والموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وستتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم بعد إعلان نسبة النجاح رسميًا خلال مؤتمر صحفي، وستتم إعلان النتائج في المحافظات العراقية تدريجيًا وليست في وقت واحد، كما سيتم تكريم الطلاب الأوائل في كل محافظة على حدة، حيث سيكونون قدوة لبقية الطلاب، وسيتم منحهم العديد من الهدايا القيمة تقديرًا لإنجازاتهم، ونتمنى لك ولجميع الطلاب في العراق النجاح والتفوق في نتائج الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تستطيع عزيزي الطالب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بغداد من خلال عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. الذهاب إلى موقع نتيجة نت أو رابط نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

انقر على كلمة “تنزيل” المكتوبة بجانب اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

وبعد لحظات معدودة سيتم تحميل ملف النتيجة على جهازك.

وافتح الملف بعد ذلك وتمكن من الاطلاع على درجاتك في كافة المواد الدراسية.

تشير المؤشرات الأولية أن النتائج قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا يعبر عن مستوى الامتحانات التي تناسبت مع المستوى المتوسط للطلاب، إلى جانب شفافية الوزراة ونزاهتها في تصحيح الاختبارات.