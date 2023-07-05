نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع fany.emis.gov.eg نظام 3 و5 سنوات تجاري – زراعي – صناعي – فندقي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، يتراقب العديد من الطلاب والطالبات الاعلان اليوم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول، وانها من اهم ما يمر به خلال المراحل التعلييمة والتي تؤهلهم للحصول على افضل مسار تعليمي بنظام 3 سنوات و 5 سنوات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع

قامت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنتظيم امتحانات الدبلومات الفنية 2023 كتالي حيث تقدم 715,432 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2,542 لجنة مختلفة، وتشمل مواد متنوعة تصل إلى 1,337 مادة امتحانية حيث يرغب الطلاب بتعرفهم على درجات نجاحهم في الترم الاول دون ان يتم دخولهم امتحانات الدور الثاني والتي تكون في شهر أغسطس المقبل ويمكن للجميع استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2023 من خلال الرابط التالي .

ستتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بعد ان يتم تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة غدًا وفقا لما تم تقريره من الوزير.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يمكن لجميع الطلاب من الحصول على نتيجتهم من خلال ان يتم القيام بالخطوات الاتية ومنها.

للحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس اليوم السابع من هنا .

. كتابة رقم الجلوس والاسم في المكان المخصص لذلك.

اختر الشعبة ومنها زراعي – صناعي – تجاري – فنادق.

النفر على زر عرض النتيجة، سيتم عرض نتيجتك على الشاشة.

حيث ان مرحلة الدبلومات تعد هي فرصًا للتعليم العملي والتدريب والتي تمكنهم من اكتساب المهارات ويمكن ان يتم الاستكمال لحين الحصول على افضل الشهادات.

اوائل شهادة دبلوم الصناعي

وحصل علي المركز الأول الطالب عبد الرحمن حسيني عبد الله خليل بنسبة نجاح ٩٨.٦٥% ومكرر الطالب إسلام عماد فتحى مشحوت صقر بنسبة نجاح ٩٩.٧٩% وإسراء رضا عبد الحميد رزق السيد العبد، المركز الأول أيضا بنسبة نجاح ٩٩.٢٩% اما عن المركز الثاني في نظام الثلاث سنوات، الطالب محمد نجاح عبدالله محمد بنسبة نجاح ٩٩% .

شهادة دبلوم زراعة

بينما حصلت علي المركز الأول الطالبة شروق علي احمد رشدي ، بنسبة نجاح ٨٤.٦٣% والمركز الأول الطالب محمود محمد محمد النشرتي، بنسبة نجاح ٩٦.٥٥% اما عن المركز الثاني الطالبة حبيبة صبحي أحمد محمد ، بنسبة ٩٤.٧٣%.