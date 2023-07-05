fany emis gov eg الان ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات ،حيث تزايد الاهتمام بمعرفة نتائج الدبلومات الفنية للعام 2023 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني، وعلى إثر ذلك، ارتفع البحث عن موقع استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2023 بين طلاب وطالبات المدارس الفنية. وفي هذا السياق، يقدم هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023.

موقع استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2023

يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن موقع استعلام نتائج الدبلومات الفنية للعام 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب ظهور النتائج لكل التخصصات الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني. ومن المتوقع أن تظهر النتائج في الأيام القادمة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ومراجعة درجات الطلاب بدقة لتجنب أي خطأ أو ظلم لأي طالب. ومن خلال موقعنا الإخباري “لاين نيوز”، سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات.

رابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية2023

بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدبلومات الفنية لجميع التخصصات خلال الأيام القليلة المقبلة، مما زاد البحث عن موقع استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2023. لذلك، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائجهم:

الدخول إلى بوابة التعليم الفني من خلال الرابط الموجود هنا.

إدخال رقم جلوس الطالب بالشكل الصحيح للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023.

تحديد محافظة الإقامة.

إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

اختيار استعلام عن نتائج الدبلومات الفنية للعام 2023.

الضغط على عرض النتيجة للاطلاع على النتيجة الخاصة بالطالب.

تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية في يوم الخميس الموافق 8/6/2023، وذلك وفقًا للجدول المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وبلغ عدد الطلبة الذين أدوا الامتحانات حوالي 715432 طالب وطالبة في 2542 لجنة بجميع التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وتم تنفيذ حوالي 1337 مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وتم تنفيذ الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.