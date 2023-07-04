نتائج امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣…البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2023 الدقهلية…. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس البوابة الإلكترونية محافظة الدقهلية، يمكن الاطلاع على نتائج امتحانات دبلوم تجارة – صناعي لعام 2023. يتم ذلك من خلال موقع fany.moe.gov.eg عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس. وكما هو معتاد سنقدم لكم نتائج الدبلومات الفنية للطلاب والطالبات في محافظة الدقهلية، حيث سنقوم بمتابعة التحديثات المتعلقة بظهور نتائج الدبلومات الفنية في المحافظة. ستتضمن هذه التحديثات إعلان الناجحين الأوائل، ومن ثم اعتماد النتيجة وظهورها على موقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2023 الدقهلية

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ في محافظة الدقهلية بعد عيد الأضحى. سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا بواسطة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نهاية يوليو الحالي على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي المدارس. سيتمكن الطلاب أيضًا من التظلم من النتائج في اليوم الثاني للاعتماد الرسمي.

البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يجب أن يتم الإشارة إلى أولئك الذين يستفسرون عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس بأن الامتحانات قد بدأت في الثامن من يونيو 2023 وفقًا للجدول الذي أعده وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي. بلغ عدد المتقدمين حوالي 715 ألف طالب وطالبة وتم توزيعهم على 2542 لجنة امتحانية، وذلك خلال الأسبوع الأخير من مايو ، من 27 إلى 7 يونيو 2023. يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية الصناعية لعام 2023 على النحو التالي.

بوابة الثانوي الفنى نتائج امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣