اضبط الآن تردد قناة الحرامي الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2023 وتابع اقوي الافلام والمسلسلات بجودة HD

تم إطلاق بث قناة الحرامي في الفترة الأخيرة حيث أنها تعتبر واحدة من القنوات الترفيهية المصرية التي تبث العديد من الأفلام والمسلسلات العربية والتي حققت نجاح كبير في السنوات الأخيرة ويتم بث القناة بجودة عالية.

تردد قناة الحرامي سينما 2023 الجديد

تقدم قناة الحرامي العديد من الأفلام والمسلسلات العربية 2023 حيث تقدم القناة العديد من الأفلام الكوميدية و كذلك الأفلام المتنوعة حتى تلبي رغبة كل الجماهير العربية وتقدم كذلك الأفلام الحديثة التي يتم عرضها في دور السينما وايضا الافلام القديمة وغيرها من الأفلام والمسلسلات العربيه والأجنبية أيضا حيث ان مواقع الافلام في هذه الآونة قد تم إغلاقها.

قناة الحرامي علي النايل سات

تردد قناة الحرامي الجديد هو أكثر ما يتم البحث عنه حيث ان القناة تقدم العديد من البرامج التلفزيونية المميزة والتي حازت علي اعجاب المتابعين وكذلك الأفلام المميزة مثل الرومانسية و الكوميديا و الدراما والاكشن و ايضا تقدم العديد من الأفلام التاريخية.

أن قناة الحرامي تقدم افضل واشهر الافلام وتقدم العديد من البرامج الترفيهية في كل الأوقات وتستطيع أن تجد أفلامك المفضلة وتقدم العديد من المسلسلات سواء التركية أو الأجنبية ويتم بث القناة علي نايل سات وغيرها من الأقمار الصناعية.

تردد قناة الحرامي الجديد

اضبط الان تردد قناة الحرامي علي القمر الصناعي نايل سات ويتم هذا عن طريق فتح جهاز الرسيفر الخاص بك وبعدها يتم تسجيل التردد الخاص بالقناة وبعدها يتم البحث عن القناة ومتابعة اقوي المسلسلات والافلام والتردد كما يلي:

التردد 27500

معدل الترميز 10815

الاستقطاب افقي