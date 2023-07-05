Pdf الان منصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تصدرت اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق قائمة محركات البحث عبر جوجل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق اليوم عن هذه الأسماء، وتهدف هذه الرعاية إلى توفير دعم مادي وطبي للأسر المعيشية تحت خط الفقر والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد، وسوف نلقي نظرة على هذه الأسماء، وخطوات الاستعلام عنها.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

لكي يتم قبولك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق يجب عليك تحقيق الشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تقوم الحكومة العراقية بدراسة جميع الطلبات بعناية لتوفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص المستحقين، والجدير بالقول أنه تم استقبال أكثر من ربع مليون طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتم قبول أكثر من 200 ألف مواطن عراقي بعد استيفاء الشروط المحددة، وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عاماً، وبالنسبة للإناث يجب أن يكون العمر ما بين 15 و55 عاماً.

يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى للأجور.

ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أملاك خاصة.

يكون عدد أفراد الأسرة للمتقدم لا يقل عن 4 أفراد.

يتم فحص كل طلب بعناية وفقًا لهذه الشروط لضمان أن يتم تقديم الرعاية الاجتماعية لأولئك الذين يستحقونها بناءً على الحاجة، نأمل أن تتمكن من تحقيق هذه الشروط والاستفادة من الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين يالرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالعراق .

تحديد خدمة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

النقر على هذه الأسماء.

أدخل مكان الإقامة الذي يقيم فيه المتقدم.

كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية و كود التحقق.

النقر بعد ذلك على الاستعلام.

ويتاح لك تحميل هذه الأسماء بصيغة بي دي اف من خلال النقر على زر للتحميل، ومن المقرر صرف جميع أنواع الرعاية الاجتماعية خلال شهر يوليو الحالي في جميع المحافظات، هذه الخطوة تأتي لمساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف العبء عنها في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتعكس التزام الحكومة العراقية بتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، ونأمل أن يسهم هذا الدعم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

متابع عدد كبير من المواطنين والمواطنات البحث في كافه المحافظات العراقيه حيث تقدم نحو 300,000 مواطن على هذا الدعم من جميع المحافظات ويترقبون الان ظهور النتائج بشكل الكتروني عبر موقع وزاره العمل.