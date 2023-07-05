NOW نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم| بوابة التعليم الفني| نتيجة 3 ثانوي فني دور أول كل الشعب 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من بين الأمور المهمة التي يسعى الكثيرون للبحث عنها على الإنترنت، بالتزامن مع إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات في 5 يوليو 2023، يتواجد رابط نتيجة الدبلومات الفنية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الوصول إلى نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع التخصصات. كما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يوم غد الأربعاء، ومن ثم ستظهر على موقع الوزارة.

الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2023