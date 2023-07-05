مفاجأة انهاردة.. اسعار الفراخ اليوم 5/7/2023 سعر الكتكوت والبيض في السوق eggs

اسعار الفراخ اليوم شهدت انخفاضا مفاجئا بجميع أنواعها، بما في ذلك الفراخ البيضاء والبلدية والساسو وحتى الفراخ البيضاء الأمهات ويبدو أن هذا الانخفاض كان متوقعا نتيجة التدريج للانخفاض في اسعار الفراخ اليوم مع زيادة العرض في الأسواق وقد انخفض سعر الدواجن بقيمة 3 جنيهات للكيلو الواحد، حيث سجلت الآن 65 جنيهًا مصريًا بدلاً من 68 جنيها.

اسعار الفراخ اليوم

واستقرت في السوق أمس الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزرعة، ومن المتوقع أن يتم بيعها للمستهلك بسعر يبدأ من 70 جنيهًا وخاصة أن سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات قد انخفض مؤخراً، حيث سجل سعره اليوم 68 جنيها فقط في المزرعة، وتم بيعه للمستهلكين في المحلات بأسعار تتراوح بين 71 و 75 جنيها للكيلو أما سعر كيلو الدواجن التسمين فبدأ يتراجع أيضاً، حيث يتراوح سعره الآن بين 71 و 77 جنيهًا للمستهلك بعد أن كان يتجاوز الـ 95 جنيهًا في وقت سابق.

سعر كيلو البانيه

وبلغ سعر كيلو البانيه استقر اليوم، حيث يتراوح بين 140 جنيهًا إلى 175 جنيهًا للمستهلك في المحلات وفي الأيام السابقة، كان يتراوح سعره بين 140 و 210 جنيها في بعض المحلات، مما يعني أن بعض التجار يضيفون هامش ربح كبير على السعر الأساسي.

وجاء تفصيل اسعار الفراخ اليوم على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء يبدأ من 65 جنيها في المزرعة، وقد يصل إلى 75 جنيها للمستهلك في بعض المناطق.

سعر الفراخ البلدي يتراوح بين 115 و 120 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو يتراوح بين 110 و 115 جنيها للكيلو.

سعر الأوراك يتراوح بين 78 و 91 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه يتراوح بين 140 و 170 جنيهًا للمستهلك.

سعر الصدور بالعظم يبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل يتراوح بين 38 و 50 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات يبدأ من 65 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح بين 69 و 70 جنيها للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير إلى أن سعر كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيها

وجاء سعر كتكوت ساسو: 10-11 جنيها وجاء سعر الكتكوت البلدي والهجين 7 جنيه وجاء سعر الكتكوت الفيومي 8 جنيه.

وتتغير أسعار بورصة الدواجن على مدار اليوم لذلك نتابعها معكم لحظة بلحظة فتابعونا..