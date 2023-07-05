لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع Fany.emis.gov.eg ( نتيجة الثانوية الزراعية )

العديد من طلاب الثانوية الفنية التجارية والزراعية والصناعية والفندقية يبحثون عن نتائج الدبلومات الفنية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نية الدكتور ” رضا حجازي ” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتائج امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ( 2022 – 2023 )، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر صحفي سيعقده الوزير غدًا الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت أنها تعتزم عرض درجات نتيجة الدبلومات الفنية على الدكتور ” رضا حجازي ” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا للبدء في مراسم الاعتماد الرسمي لتلك النتائج، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج لم يتم اعتمادها حتى الآن من قبل الدكتور ” رضا حجازي ” وزير التربية والتعليم.

يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 اليوم السابع على اللينك الرسمي من خلال بوابة مركز المعلومات أو من خلال بوابة التعليم الفني.

البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد مؤتمر للإعلان عن نتائج الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية في التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية للعام الدراسي 2022/2023، سيتم حضور المؤتمر من قبل الدكتور ” رضا حجازي ” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، الساعة 2:30 ظهرًا، في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خطوات الاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023