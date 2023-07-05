رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الثانوي الفني fany.emis.gov.eg | نتيجة دبلوم تجارة 2023 موقع وزارة التعليم

يبحث طلاب التعليم الفني عن رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس، حيث أن جميع جميع طلبة وطالبات الثانوي التجاري يترقبون إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول بفارغ الصبر، صرح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم الفني أن جميع عمليات التصحيح وتقدير الدرجات في الكنترولات المركزية بالمحافظات قد اكتملت، وحاليًا يتم العمل على إعداد النتائج للاعتماد الرسمي والإعلان عن نسبة النجاح للعام الدراسي الحالي، لذا سنوفر لكم التفاصيل التالية حول كيفية الاستعلام عن نتيجة دبلوم التجارة 2023 الدور الأول.

نتيجة دبلوم تجارة 2023

ستتم إعلان نتائج الامتحانات الفنية عبر الإنترنت عن طريق المواقع الرسمية التابعة للوزارة، وأيضًا ستُرسل نتائج الطلاب بشكل ورقي عبر المدارس التي ينتمون إليها بعد نشرها على الإنترنت، يجدر بالذكر أن امتحانات دبلوم التجارة لكلا النظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات بدأت في 27 مايو 2023 وانتهت في 7 يونيو بامتحان مادة اقتصاديات الأعمال والمزايا التأمينية.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول لجميع التخصصات ستعلن في نفس الوقت، سيتم الإعلان عن نتائج دبلومات التجارة والزراعة والصناعة والفندقة لكلا النظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات في نفس التوقيت.

رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس

بالنسبة لخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم التجارة 2023 الدور الأول، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توفير النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني فور اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، يمكن لجميع طلبة وطالبات الثانوية التجارية الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع بوابة التعليم الفني.

اختيار الطالب المناسب.

تحديد الشعبة التجارية التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

مهما كان يجب أن تعلم أن النتيجة لم تُعتمد بعد، وبمجرد أن تتم اعتمادها رسميًا اليوم الأربعاء في الثانية عشر والنصف ظهرا، ستتمكن من الحصول على درجاتك في جميع المواد الدراسية عند اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية.