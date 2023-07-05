ظهرت .. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس وخطوات التظلم fany.emis.gov.eg

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، الدور الاول ، تتصدر هذه العبارة محرك البحث جوجل ، و تتزايد معدلات البحث عن نتائج الدبلومات الفنية عبر الإنترنت، حيث يتم البحث عنها عبر العديد من محركات البحث العالمية باستخدام عبارات مثل “نتيجة الدبلومات الفنية 2023” و “موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023” ، ومن المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للتخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 ونستعرض معكم من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع التخصصات ، ومن المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج الدبلومات الفنية 2023 غدًا الأربعاء، وسيتم نشرها على موقع الوزارة بعد ذلك ،وبعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2023 في المدارس، يحق لجميع الطلاب بجميع التخصصات تقديم تظلمات خلال 15 يومًا، وفقًا للإجراءات التالية:

– يجب على الطالب الراغب في التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دفع الرسوم المطلوبة لتقديم التظلم ، كما يجب ان يرسل إيصال الدفع إلى لجان النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم التابعة لها و يتم تحديد موعد لمراجعة المادة من حيث الدرجة بواسطة موظف مختص.

رابط نتيحة الدبلومات الفنية الدور الاول 2023

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني، واتباع الخطوات التالية:

1- زيارة موقع بوابة التعليم الفني من هنا https://fany.emis.gov.eg

2- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي الخاص بالطالب.

3- إدخال بيانات الطالب، مثل الاسم وتاريخ الميلاد.

4- إدخال رقم جلوس الطالب المرتبط بالدبلومة الفنية.

5- تحديد محافظة الإقامة للطالب.

6- تدوين بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

7- الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

8- يتم عرض نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل، بما في ذلك المجموع الكلي والنسبة المئوية للدرجات.