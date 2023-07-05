رابط نتيجة دبلوم صناعة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg | خطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم صناعة 2023

يبحث طلاب التعليم الثانوي الفني عن نتيجة دبلوم صناعة 2023 برقن الحلةس، وذلك بعد أن أكد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم المختص بالتعليم الفني، أن نتيجة دبلوم صنايع الدور الأول لعام 2023 ستُعلن في بداية يوليو، وسيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية، بما في ذلك الدبلومات الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، وذلك وفقًا لأنظمة السنوات الثلاث والإعدادية المهنية والسنوات الخمس والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، سيتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات وتقييم الدرجات.

نتيجة دبلوم صناعة 2023

وتهدف هذه المقالة على موقع البديل إلى توفير خطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع برقم الجلوس والاسم فقط. يُبحث الطلاب عن هذه النتائج باسم “نتيجة الدبلوم الفني الصناعي نظام خمس سنوات وثلاث سنوات”، ويسعى الموقع لتقديم جميع التفاصيل والأخبار المتعلقة بالنتائج.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وشملت الامتحانات جميع النوعيات الفنية مثل الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية. تم تنفيذ حوالي 1,337 امتحانًا في الفترة من 27 مايو إلى 8 يونيو 2023. وتم تنظيم الامتحانات وفقًا للخطة المعدة بشكل مبسط للطلاب الممتحنين.

على الرغم من عدم صدور نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023 بعد، يعمل فريق الموقع بجد للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة فور توافرها. يُشجع الزوار على متابعة الصفحة المخصصة لنتائج الدبلومات الفنية على الموقع، حيث سيتم نشر النتائج فور صدورها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم صناعة 2023

بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في استعلام عن نتيجة دبلوم صنايع والتخصصات المختلفة، يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع بوابة التعليم الفني على الرابط https://fany.emis.gov.eg/.

تسجيل الدخول باستخدام بوابة نتائج التعليم الفني.

تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بهذه الطريقة، ستتمكن من الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع لعام 2023 باستخدام رقم الجلوس والاسم.

في الختام، ستعلن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 الدور الأول اليوم الأربعاء في الثانية عشر والنصف ظهرا، وسيتم الإعلان عن جميع التخصصات مثل الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، وسوف نوافيكم بكافة مستجدات عرض نتيجة دبلوم صناعة – تجارة – زراعة – فنادق، وكل ما يتعلق بنتائج التعليم الثانوي الفني.