“هُنـا نتيجتك”.. fany emis gov eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس| نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة عبر بوابة التعليم الفني

تعلن وزارة التربية والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، fany emis gov eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة عبر بوابة التعليم الفني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا فور إعتماد النتيجة من معالي الوزير الدكتور رضا حجازي، فور عرض نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول عليه عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن fany emis gov eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ورابط نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة عبر بوابة التعليم الفني.

fany emis gov eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، اليوم الأربعاء، وستُعلن النتيجة على الموقع الرسمي بوابة التعليم الفني، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها باستخدام رقم جلوسهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توفير رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة على الموقع الرسمي، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بكل سهولة.

نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة عبر بوابة التعليم الفني

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الموافق 8 يونيو 2023، الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، وفقًا للجدول المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد شملت الامتحانات (715432) طالبًا وطالبة، وتم إجراءها في (2542) لجنة تابعة لجميع النوعيات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وتضمنت (1337) مادة امتحانية، خلال الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023. وقد تم تنظيم الامتحانات وفقًا للخطة المعتمدة، وتم تسهيلها للطلاب الممتحنين.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

إليكم خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2023:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت .

. البحث عن قسم النتائج أو الدبلومات الفنية في الموقع.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

انتظار البحث عن النتيجة وظهورها على الشاشة.

يمكن للطالب الحصول على نسخة مطبوعة من النتيجة عن طريق الضغط على زر الطباعة.

يمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة من النتيجة للاحتفاظ بها كإثبات عند الحاجة.

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

تم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 في اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة عبر الرابط التالي:

http://natega.moet.gov.eg/TecRes2023/index.html

وهذا هو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر لإعلان نتائج الدبلومات الفنية. وقد تصدرت هذه الأخبار عناوين الصحف وشغلت محركات البحث بعدما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023

تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 عبر بوابة التعليم الفني، فور إعتمادها من معالي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، بمكتبه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا عقب المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بوابة التعليم الفني

قالت وزارة التربية والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 عبر بوابة التعليم الفني، المخصصة لإعلان نتائج شهادات التعليم الفني في كافة التخصصات فور إعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجاي.