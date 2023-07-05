رابط fany.emis استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأننا على بُعد بضع ساعات فقط من ظهور هذه النتائج، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن الانتهاء من مراجعة الامتحانات ورصد الدرجات، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم اليوم، ولهذا سوف نستعرض عبر الفقرات التالية أهم التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم، ينبغي التطرق إلى أن الوزارة أكدت على أن عمليات التصحيح والمراجعة لامتحانات الدور الاول توقفت خلال الأيام الماضية بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء فترة الإجازة، عاد أعضاء لجنة التصحيح إلى العمل، وسيتم استئناف عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات والمراجعة لامتحانات الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى ذلك صرحت أيضًا أن عمليات التصحيح والمراجعة قد شارفت على الانتهاء، وأشارت إلى أن النتائج ستعرض على وزير التعليم من أجل اعتمادها رسميًا وبعد ذلك، سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية خلال الساعات المقبلة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور اول

هناك العديد من الإجراءات اللازمة التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية القاهرة وجميع المحافظات وهي كالتالي..

الولوج إلى بوابة التعليم الفني.

اللجوء إلى موقع نتيجة نت.

النقر على نتيجة الدبلومات.

تحديد نوع التخصص سواء أكان صناعيا أو تجاريا أو سياحيا أو زراعيا.

كتابة رقم جلوس الطالب.

النقر على استعلام النتيجة.

أوضحت الوزارة أن العملية الامتحانية قد سارت بشكل صحيح، ولم يكتشف أي عمليات غش حلال تلك الفترة، وهذا يدل على جهود الوزارة في ضبط عملية الامتحانات ويسرت على الطلاب الحصول على النتائج بسهولة بطريقة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لها.

يتعرف الطلاب على النتيجه الخاصه بهم والتي ترقبوها منذ نهايه الشهر الجاري حيث ان الامتحانات قد انتهت في يوم في اليوم الثامن من شهر يونيو الماضي ومنذ وقتها يبحث الطلاب عن النتائج.