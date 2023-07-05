Fany بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2023 وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني

تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس نذاكر حيث أن من المقرر اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي غدا الأربعاء، وبعدها سيتم نشر أسماء أوائل الثانوية الفنية، وبالتالي ستكون النتائج متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة، يمكن للطلاب الحصول عليها عن طريق رقم جلوس الطالب، ولهذا سوف نوضح عبر الفقرات التالية أهم المعلومات عن النتائج، وكيفية الحصول عليها، ولهذا تابعونا لمعرفة المزيد.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يحصل الطلاب وأولياء الأمور الآن على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط، والجدير بالقول أن تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية في يوم الخميس الموافق 8/6/2023، وذلك وفقًا للجدول المعتمد الذي تم تحديده بواسطة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشارك في الامتحانات حوالي 715,432 طالبًا وطالبة، وتم إجراء الامتحانات في 2542 لجنة تشمل جميع أنواع التعليم الفني الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وتضمنت الامتحانات حوالي 1337 مادة امتحانية، وتم تنفيذ الامتحانات وفقًا للخطة المعتمدة وبطريقة ميسرة للطلاب الممتحنين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يستطيع الطلاب الاستعلام عن بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وفقا لعدد من الخطوات الآتية:

الولوج إلى بوابة التعليم الفني .

انقر على قسم الطالب ومنها النتائج.

أو الدخول إلى موقع نتيجة نت.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

كتابة اسم المدرسة المقيد بها الطالب.

انقر بعد ذلك على عرض النتيجة.

ومن ثم سوف تظهر النتيجة في صورة بيان تفصيلي بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية، وقد أتاحت الوزارة الكثير من الوسائل التكنولوجية للطلاب من أجل تيسير العملية التعليمية، وتوفير حصص تعليمية للطلاب وتفعيل التعليم عن بعد، حيث ان التعرف على النتيجه اصبح في غايه السهوله بشكل الكتروني من خلال المنزل عن طريق الموقع الرسمي للوزاره وذلك بعد اتباع الخطوات التي قدمناها لكم في الفقره السابقه.