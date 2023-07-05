ظهرت الآن fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني| رابط نتيجة الدبلومات الفنية

ظهرت الآن fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني، يسر وزارة التربية والتعليم أن تعلن عن إتاحة نتائج شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 لجميع الطلاب والطالبات الذين يدرسون في أقسام “زراعة” أو “صناعة” أو “تجارة” أو “فندقي” بنظام 3 سنوات أو 5 سنوات. ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على درجات جميع المواد بسهولة ونستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة الدور الأول 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول

تؤكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت بإعلان أسماء أوائل الجمهورية في الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، وسيتم تفعيل رابط نتيجة دبلوم تجارة الدور الأول 2023 عبر بوابة التعليم الفني حتي يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية التجارية.

نتيجة الصف الثالث التجاري 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 في مؤتمر صحفي رسمي صباح اليوم الأربعاء، وتم إتاحة درجات جميع المواد لجميع الطلاب والطالبات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

إعلان أسماء الطلاب الأوائل الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها قد قامت بإجراء اتصالات هاتفية لطلاب وطالبات أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 في جميع التخصصات، وذلك لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي والحث على مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

ويتمنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن يحضر جميع الطلاب والطالبات الحفل الرسمي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، والذي سيتم إقامته صباح اليوم الأربعاء، بعد اعتماد النتائج ونشرها رسميًا على مواقع وزارة التربية والتعليم.

رابط الإستعلام نتيجة دبلوم تجارة 2023

خطوات تلحصول على نتيجة دبلوم تجارة 2023 على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني

2- الضغط على أيقونة “نتائج الدبلومات الفنية 2023” واختيار التخصص المناسب (صناعي، تجاري، زراعي، أو فندقي).

3- إدخال رقم جلوس الطالب الموجود على كرت الأمتحانات.

4- الضغط على كلمة “عرض النتيجة” للحصول على درجات جميع المواد بالنسب المئوية.