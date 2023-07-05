«التعليم تُعلن» إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم نظام 3 & 5 سنوات

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في مصر بفارغ الصبر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2023 من خلال موقع اليوم السابع. تعد الدبلومات الفنية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للطلاب الذين يسعون لمتابعة تعليمهم في مجالات متخصصة مثل الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة، حيث تتوفر بنظام 3 سنوات و5 سنوات. في هذه المقالة الحصرية التي نقدمها على نجوم مصرية، سنشرح طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع fany.emis.gov.eg الخاص ببوابة نتائج التعليم الفني لعام 2023 التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك باستخدام رقم الجلوس والاسم كوسيلة للوصول إلى النتيجة المرجوة.

نتيجة الدبلومات الفنية

قبل أن نبدأ في شرح طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 باستخدام الاسم ورقم الجلوس فقط، دعنا نلقي نظرة على جدول سير أعمال الدبلومات الفنية لهذا العام، تم تنظيم الامتحانات التحريرية للطلاب والطالبات الملتحقين بالدبلومات الفنية وفقًا لجدول أعمال معتمد من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد شارك في هذه الامتحانات ما يقرب من 715,432 طالبًا وطالبة في 2,542 لجنة مختلفة، تضمنت الامتحانات مجموعة متنوعة من المواد التي وصلت إلى 1,337 مادة امتحانية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

تتوفر لك خطوات بسيطة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2023 في الدور الأول، بغض النظر عن الشعبة التي تخصصت فيها، سواء كانت “صناعة، تجارة، زراعة، فندقة”، وسواء كان نظام الدراسة لثلاث سنوات أو خمس سنوات. يمكنك الآن الاستعلام عن النتيجة بطريقة سهلة وميسرة عبر بوابة التعليم الفني الإلكترونية، يتم ذلك بعد أن يتم رسميًا اعتماد النتائج من قبل السيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وإعلان نسبة النجاح لهذا العام الدراسي. لمعرفة النتيجة الخاصة بك، يرجى اتباع الخطوات التالية: