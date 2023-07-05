تحميلها بإإإإإسمك pdf: نتائج الثالث متوسط 2023 نتائجنا والناجح والنجاح تلقرام

تعد نتائج الصف الثالث متوسط من أكثر المواضيع بحثا عبر الانترنت وذلك لانتظار ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة حيث تحتل هذه النتائج دورا مهماً فى تمكين الطلاب من استمرارهم فى تعليمهم و تحديد مستوى كل طالب ومساره التعليمى لذلك تعطى وزارة التربية والتعليم العراقية اهتماما كبيرا بتوفير النتائج بدقة شديدة حرصا منها على مستقبل الطلاب وفي هذا المقال سوف نتعرف على خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط العراق.

ظهور نتائج الثالث متوسط العراق

لمعرفة نتائج الثالث المتوسط العراق يتم ذلك الكترونيا، كما أعلنت وزارة التربية العراقية، أولاً يجب الدخول إلى موقع نتائجنا وذلك عن طريق استخدام البحث في جوجل، وسوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصة بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق، ثانياً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا، ثالثاً اختار من القائمة نتيجة الصف الثالث المتوسط، وإدخال اسم الطالب رباعيا، ادخال المحافظة الخاصة بالطالب والتي يقيم بها، رابعاً إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب ، والضغط على استعلام لاظهار نتيجة الطالب، يوفر الموقع للطالب درجة كل مادة على حدى، وسيكون بإمكان الطالب طبع النتيجة بى دى اف.

نتائج الثالث متوسط العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انه سيتم الاعلان قريبا عن نتائج الثالث المتوسط دور اول الكرخ وذلك فى أول شهر يوليو القادم ، وذلك سيكون بعد إجازة عيد الأضحى مباشراً وسوف تتوفر جميع النتائج بشكل مباشر على هذا الموقع (epedu.gov.iq) وذلك لأن هذا الموقع هو الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الذي يمكن للطلاب من خلاله القيام بمعرفة النتائج بكل سهولة وبسرعة، وأعلنت الوزارة أن بعد الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات فى جميع محافظات العراق سيتم تدقيق النتائج حتى يتم اعلانها رسميا على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

كم باقي على نتائج الثالث متوسط العراق

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط العراق خلال الساعات المقبلة، وقد نشرت التربية العراقية نشرة لجميع الطلاب أن النتيجة بالرقم الامتحاني سوف تتاح عبر موقع وزارة التربية العراقية خلال الأوقات القادمة، ويمكن للجميع منهم الإستعلام عنها.

باقية من الزمن ساعات قليلة ينتظر العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في جمهورية العراق أن تعلن النتائج الخاص بهم، والتي أعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء نشرها بعد أن يتم تصحيحها بداية من الأسبوع الثاني المقبل من شهر تموز.