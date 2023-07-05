بقناة التلـغرام كشوفات نتائج الثالث متوسط الرصافة الأولى 2023

نتائج الثالث متوسط العراقر تعد نتائج الثالث متوسط في العراق أحد المحطات الضرورية في حياة التلاميذ فهي تمهد المسار لمراحل جديدة من التعليم وتعيين مستقبلهم الأكاديمي، وبالتالي فإن ظهور تلك النتائج يعابر حدثًا ضروريًا للتلاميذ والتلميذات والأهالي وكذلك المدرسين، لذلك سوف نقدم في ذلك التقرير خطوات بسيطة للتلاميذ وأولياء الأمور من أجل مساعدتهم على التعامل مع تلك النتائج وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية معرفة نتائج الثالث متوسط العراق.

نتائج الثالث متوسط العراق خلال موقع نتائجنا

في الخطوة الأولى يجب الدخول لموقع نتائجنا بواسطة البحث في جوجل، بعدها سوف يشترك على الطالب القيام بتسجيل الدخول للموقع، عبر تدوين اسم التلميذ ورقم الهوية الذاتية وأيضا كلمة المرور المرتبطة به وعقب هذا لا بد من تدوين البريد الالكتروني الخاص بالطالب، بعدها يشترط الضغط على تبويب “الموافقة على الضوابط والأحكام” وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول، وهنا لا بد من القيام بتخصيص الصف الدراسي الخاص بالطالب وبعدها القيام بالضغط على كلمة البحث، بعدها سيتم بث نتيجة التلميذ ودرجته بكافة مادة، كذلك من الممكن للتلميذ القيام بالتساؤل عن نتيجته وبعدها القيام بطباعتها.

نتائج الثالث متوسط العراق

في حالة يتم التصريح عن تلك النتائج يحس التلاميذ وأولياء الأمور بالقلق حيال النتائج التي سوف تظهر، ولكن ينبغي العلم بأن التعامل مع تلك النتائج يمكن أن يكون سهلاً إذا تم اتباع بعض التعليمات السهلة:

التعرف على نتائج الثالث متوسط 2023 بصورة دقيقة وفهم ما تعنيه هذه النتائج، وبعد هذا، يمكن للتلاميذ وأولياء الأمور تحليل النتائج وتعيين المجالات التي يحتاجون للعمل عليها، والعمل على تحسين النتائج بالمستقبل خلتا وضع خطة عمل وتعيين الأهداف الواقعية وينبغي العمل على تحسين المهارات والتعلم من الأخطاء التي تم ارتكابها في الاختبار، والاستفادة من الدعم الذي يوفره المعلوم والمستشارون الأكاديميون، والاطلاع على الخدمات الإضافية المتوفرة التي من الممكن أن تساعد بتحسين الأداء الأكاديمي، ويفترض على التلاميذ والأهالي أن يتذكروا أن النتائج لا تعكس قيمة الفرد أو ذكاءه، وأنه يمكن للتلاميذ تحسين أدائهم بالمستقبل بالعمل الجاد.

نتائج الثالث وما هي تقديراتها

يتسائل الجميع من الطلاب في العراق عن ما هي درجة النجاح المحددة من قبل وزارة التربية وهل هي تكون 50% أي نصف، وجاءت الإجابة على الطلاب أن درجة النجاح هي الحصول على درجة شرطية من قيمة الاختبار النهائي أي ما يعادل 20%، وإذا لم يتمكن الطالب من الوصول إلى تلك الدرجة ففي تلك الحالة يمكنه الدخول إلى الدور الثاني.