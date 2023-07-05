كشوفات pdf نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق صلاح الدين

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن ظهور نتائج الثالث المتوسط العراق، حيث طلاب جميع المحافظات العراقية قد انتهوا بالفعل من تأدية الامتحانات منذ يوم 17 يونيو بعد امتحانات دامت حوالي 17 يومًا، وعلى الفور كانت قد بدأت عمليات التصحيح حتى يتم ظهور النتيجة في أقرب وقت، وبالفعل ظهرت الآن النتائج على مستوى جميع المحافظات ويمكن للجميع الاستعلام عنها الآن بكل سهولة من خلال الرابط الذي حددته الوزارة.

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

استمرت حالة الترقب عند الطلاب حوالي سبعة عشر يومًا، فهم يريدون معرفة النتيجة ومجموعهم وهل حققوا درجات مرتفعة أم لا، فهذه السنة الدراسية هي التي ستحدد أي مرحلة دراسية سيدخلها الطلاب بعد ذلك، وظهرت الآن كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط ويمكنكم الاطلاع عنها كما الآتي: فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ثم بعد ذلك القيام بتسجيل الدخول وإدخال رمز التحقق الذي يكون ظاهر على الشاشة، ثم من الصفحة الرئيسية يقوم الطالب بتحديد أيقونة خيارات ومنها يحدد الصف الدراسي، ثم يقوم بكتابة بعض البيانات التي يطلبها الموقع، وفي النهاية يضغط على إظهار النتيجة وسوف تظهر نتيجة جميع المواد.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط موقع نتائجنا

عملت وزارة التربية والتعليم على إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لكي يتم الاستعلام من خلالها، وذلك حتى لا يكون الضغط كبير على موقع واحد، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا كالتالي: الدخول على رابط الموقع من هنا، ثم بعدها اختيار الصف الدراسي ثم المحافظة المقيد فيها الطالب، أمام المحافظة سوف تجد زر تنزيل قم بالنقر عليه، وبعد ذلك يتم الضغط على عرض النتيجة ثم يتمكن الطالب من تحميل نتيجته وعرضها.

أوائل الصف الثالث المتوسط العراق

تم ظهور نتيجة الثالث المتوسط فعليًا في بعض المحافظات منذ أيام ومن المتوقع ظهور باقي المحافظات في خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المحافظات التي ظهرت هي الكرخ الثالثة وكان الأوائل فيها هم: المركز الأول الطالب سنان محمد نبيل والأول مكرر الطالبة لانا أسامة، ويعتبر هذان الطالبان هم الأوائل على دولة العراق بأكملها لحصولهم على معدل 100%.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط العراق

أكدت وزارة التربية العراقية أن كل عمليات تصحيح اوراق الطلاب تتم بالصورة التي تناسب جميع الطلبة فمهما حديث تعد مرحلة الثالث الاعدادي العراق من أهم المراحل الدراسية الانتقالية في الجمهورية، ومن المنتظر أن تصدر النتائج رسمياً خلال أيام، وتحديداً في بداية الأسبوع الثاني من تموز.