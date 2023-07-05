لينك سريع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم اليوم السابع “صنايع – تجارة – فندقي – زراعي”

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إجراء امتحانات الدبلومات الفنية في التاسع من يونيو الماضي في جميع المدارس المختلفة، وقد أعلنت الوزارة أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لحضور الامتحانات هذا العام بلغ حوالي 830,753 في جميع تخصصات الدبلومات الفنية المختلفة، مؤكدة على أن جميع الامتحانات تمت بشكل مناسب لجميع الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم

صرح مصدر من وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2023 في الساعات القادمة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، في مؤتمر صحفي. وأوضح المصدر أن نتائج الدبلومات الفنية لهذا العام واعدة جدًا وتقترب من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن الوزير رضا حجازي في تربية النتيجة الخاصة بامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعف السمع (الدور الأول) للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح تبلغ 96.2%.

رابط بوابة التعليم الفني 2023

يمكن الوصول إلى نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم عن طريق الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وإدخال رقم الجلوس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات، أو من خلال بوابة التعليم الفني من هنا، ثم اتباع الخطوات الآتية:-