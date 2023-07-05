ظهرت اليوم fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول من بوابة التعليم الفني| رابط نتيجة الدبلومات الفنية

ظهرت اليوم fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول من بوابة التعليم الفني وأخيرا تم ظهور أوائل الدبلومات الفنية للصف الصف الثالث الثانوي الفني 2023 بعد تنزيل الكشوفات الخاصة بهم وتوزيعها على المدارس الخاصة للطلاب, ولكل مدرسة كشفها الخاص بطلابها حيث تم توفير رابط خاص بنتيجة الدبلومات الفنية والصف الثالث الثانوي لهذا العام من خلال الوصول إلى بوابة الفجر الخاصة بوزارة التربية والتعليم الفني, وسوف تظهر أيضا من خلال مركز المعلومات, لذلك تبحث بوابة الفجر دائما على كل ما هو جديد لتسهل على الطلاب وأولياء الأمورالبحث عن النتائج الخاصة بكل طالب, وسوف نتعرف على طرق التسجيل من خلال الفقرة التالية.

نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول

الآن على الطلاب الذين كانوا يحوطهم القلق والتوتر جاء الوقت لكي يرتاحو من التفكير والأرق بعد الأخبار الجديدة التي إنتشرت حو نزول أسماء الأوائل للطلبة لجميع المدارس للدبلومات الفنية الخاصة بالثانوي التجاري والصنايع والزراعة والقنادق والسياحة وغيرها, فسوف نقدم لكم الآن الرابط الذي من خلاله تستطيع الدخول إلى الموقع الإلكتروني من هنا:

عليك بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة التعليمية الفنية من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الفني المصرية على الإنترنت, وإبحث عن قسم النتائج في هذا الموقع وفم بالضغط عليه, ثم عليك الآن بإختيار السنة الدراسية للطالب وإختيار الدور الأول وإسم المحافظة الخاصة بالطالب التي تم إجراء الإختبارات فيها, والآن عليك عليك بتسجيل رقم الجلوس والتأكد من تسجيله الصحيح, ثم قم بالنقر على زر البحث الآن وإنتظر قليلا ليتم تحميل البيانات بالكامل وفي بضع دقائق ستظهر لك النتيجة في الحال بكل الدرجات الخاصة بالمواد التي تم الطالب الإختبار فيها وبالتوفيق للجميع.

ظهرت نتيجة الصف الثالث التجاري 2023

نتيجة الدبلومات بعد نزول كشوفات الأوائل سيتم الإعلان مباشرة عن باقي النتائج الخاصة بباقي الطلاب للثانوية الفنية الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني, التي لها دور كبير جدا في تقديم التسهيلات للطلبة من خلال تقديم جميع الخدمات للطلبة من حيث معرفة النتائج بكل سهولة من المنزل ورقم الجلوس الخاص بالطالب, فعلى الطلاب الإنتظار قليلا وعليهم المتابعة للمواقع الإلكنرونية من وقت لأخر لظهور النتائج الخاصة بكل الدبلومات الفنية, وسوف يتم الإعلان عنها عن طريق الدكتور رضا حجازي فور الإنتهاء من تحميلها على الموقع.