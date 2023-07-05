فقط اليوم السابع: صدور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم محافظة “الدقهلية + البحيرة” جميع المحافظات

تم تصدر نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، وقد حققت هذه النتائج شهرة كبيرة بين الطلاب خلال الساعات الماضية، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد ظهور النتائج بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس 8 يونيو، تشمل النتائج جميع التخصصات الفنية مثل التجارة والزراعة والصناعة والفنادق. تُعتبر هذه النتائج مهمة جدًا لكافة الأنظمة التعليمية في محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2023. يسعدنا أن نقدم لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع “نذاكر”.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

من المتوقع أن يتم الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة المطلوبة. سيقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتأكيد واعتماد النتائج بشكل رسمي. سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في جميع محافظات مصر في جميع التخصصات. يمكنكم متابعة جميع التحديثات والأخبار المتعلقة بالنتائج عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، والانتظار للبيان الرسمي الذي سيتم فيه تأكيد النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عن طريق بوابة التعليم الفني باستخدام الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة التعليم الفني. حدد خيار “نتيجة الدبلومات الفنية 2023″. حدد الصف الدراسي الخاص بالطالب. قم بإدخال بيانات الطالب بدقة للاستعلام عن نتيجته. أدخل رقم جلوس الطالب وحدد المحافظة التابعة له. أدخل بيانات المدرسة التي ينتمي إليها الطالب. انقر على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالكامل، بما في ذلك جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب، بالإضافة إلى النسبة المئوية. تكون النتائج متاحة بعد التأكيد الرسمي.